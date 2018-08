Tennis | WTA Cincinnati 2018 | Kiki Bertens supera Simona Halep in finale a sorpresa La

ATP WTA CINCINNATI 2018 / Diretta Djokovic Cilic streaming video e tv - i commenti sulla nuova Davis (Tennis) : Diretta Atp Wta CINCINNATI 2018 info streaming video e tv. Oggi si giocano le semifinali: orario delle partite, spiccano Djokovic Cilic e Federer Goffin (18 agosto)(Pubblicato il Sat, 18 Aug 2018 12:03:00 GMT)

Atp Wta Cincinnati 2018/ Diretta Djokovic Cilic streaming video e tv - orario delle semifinali (Tennis) : Diretta Atp Wta Cincinnati 2018 info streaming video e tv. Oggi si giocano le semifinali: orario delle partite, spiccano Djokovic Cilic e Federer Goffin (18 agosto)(Pubblicato il Sat, 18 Aug 2018 10:59:00 GMT)

Wta Cincinnati – Mertens dura ‘a morire’ - ma Kvitova prevale : la Tennista ceca vola in semifinale : Elise Mertens cede sotto i colpi di Petra Kvitova: al torneo Wta di Cincinnati la tennista ceca vola in semifinale Elise Mertens dà filo da torcere a Petra Kvitova, durante uno dei quarti di finale del torneo Wta di Cincinnati, ma alla fine non strappa il pass per le semifinali. La tennista ceca dopo 2 ore e 44 minuti di gioco vola al prossimo turno, in cui dovrà avere la meglio sulla vincente del match tra Svitolina e Bertens per giungere ...

Wta Cincinnati - è strage di Tenniste della top ten : solo Kvitova vola ai quarti tra le ‘big’ : Dopo l’auto esclusione di Caroline Wozniacki, è strage per le tenniste della top ten agli ottavi di finale del torneo Wta di Cincinnati Gli ottavi di finale del torneo Wta di Cincinnati sul cemento, che precede gli Us Open, sono stati caratterizzati dalle interruzioni per pioggia. Il maltempo non ha dato tregua ai campi dell’Ohio, su cui alla fine però alcuni match si sono svolti. Dopo il clamoroso ritiro di Caroline Wozniacki, ...

Tennis - Wta Cincinnati : che fatica per la Halep contro la Tomljanovic! : Simona Halep approda agli ottavi di finale del torneo Wta di Cincinnati, battendo la Tomljanovic in tre set Tennis, Wta Cincinnati. La romena Simona Halep ha superato la Tomljanovic ai sedicesimi di finale del torneo americano, approdando agli ottavi dove troverà la Barty. Una gara non certo semplice per la numero uno del seeding, la quale l’ha spuntata solo al terzo set, con un convincente 6-3 dopo la sosta per la pioggia.L'articolo ...

Atp Wta Cincinnati 2018/ Diretta Federer Mayer streaming video e tv - orario delle partite (Tennis) : Diretta Atp Wta Cincinnati 2018, streaming video e tv: si continua a giocare nel torneo Western & Southern Open. Roger Federer affronta Leonardo Mayer, Angelique Kerber trova Madison Keys(Pubblicato il Thu, 16 Aug 2018 10:40:00 GMT)

Tennis - WTA Cincinnati 2018 : Camila Giorgi eliminata al secondo turno da Madison Keys. Azzurra ko in due set : Niente da fare per Camila Giorgi impegnata nel secondo turno del WTA di Cincinnati (Stati Uniti). Sul cemento americano l’Azzurra ha dovuto arrendersi alla maggior forza e potenza della padrona di casa Madison Keys (n.13 del ranking), vittoriosa con il punteggio di 6-2 6-2 in 59 minuti di gioco, in un incontro interrotto per l’arrivo della pioggia. Match dominato dalla statunitense che non ha quasi mai dato modo all’Azzurra di ...

Diretta / Atp Wta Cincinnati 2018 Djokovic Mannarino streaming video e tv : un possibile protagonista (Tennis) : Diretta Atp Wta Cincinnati 2018, streaming video e tv: al Western & Southern Open si continua a giocare, il torneo di tennis Master 1000 e Premier V è arrivato al suo secondo turno(Pubblicato il Wed, 15 Aug 2018 15:05:00 GMT)

Tennis - torneo di Cincinnati Atp e Wta : il programma delle gare del giorno : Tennis, torneo di Cincinnati darà spettacolo anche oggi, con diverse gare dei tornei maschile e femminile che scenderanno in campo in serata A Ferragosto si gioca eccome nel mondo del Tennis. I circuiti Atp e Wta si sono ritrovati in quel di Cincinnati, in attesa dello spettacolo degli Us Open. Quest’oggi tante gare in programma, con diversi big in campo. Djokovic affronterà Mannarino, il giustiziere di Cecchinato, Kyrgios contro ...

Atp Wta Cincinnati 2018/ Diretta Djokovic Mannarino streaming video e tv - orario delle partite (Tennis) : Diretta Atp Wta Cincinnati 2018, streaming video e tv: al Western & Southern Open si continua a giocare, il torneo di tennis Master 1000 e Premier V è arrivato al suo secondo turno(Pubblicato il Wed, 15 Aug 2018 07:00:00 GMT)

Tennis - WTA Cincinnati 2018 : Camila Giorgi accede al secondo turno. L’azzurra supera Anastasija Sevastova in due set : Camila Giorgi risponde presente nel primo turno del WTA di Cincinnati (Stati Uniti). L’azzurra, lucky loser, ha piegato in due set (6-2 6-3) la numero 18 del mondo Anastasija Sevastova in 1 ora e 7 minuti di partita. Un match ben giocato dalla marchigiana, specie nel primo parziale, venendo fuori alla distanza nel secondo e conquistando un successo meritato al cospetto di un’avversaria non facile da sconfiggere. Giorgi che nel ...

Tennis - WTA Finals Singapore 2018 : Simona Halep è la prima qualificata : Ci sono ancora da disputare gli US Open e tutti gli ultimi tornei stagionali, ma la romena Simona Halep si è già aritmeticamente qualificata per le WTA Finals di Singapore, che si terranno dal 21 al 28 ottobre. La Tennista europea si è così assicurata la quinta presenza consecutiva al torneo che conclude la stagione. Restando l’unica ad essersi sempre qualificata per le cinque edizioni disputate a Singapore, Halep al suo debutto, datato ...

Atp Wta Cincinnati 2018/ Diretta Giorgi Sevastova streaming video e tv - orario delle partite (Tennis) : Diretta Atp Wta Cincinnati 2018: streaming video e tv, oggi l'unica italiana presente nei due tabelloni, Camila Giorgi, affronta Anastasija Sevastova nel primo turno del torneo in Ohio(Pubblicato il Tue, 14 Aug 2018 07:00:00 GMT)

Tennis – Classifica Wta : Halep sempre in vetta - tante novità nella top ten : Simona Halep comanda la Classifica Wta, seguita da Wozniacki: Camila Giorgi la prima delle azzurre Sono diverse le novità nella top ten Wta con Simona Halep sempre in vetta per la 25esima settimana consecutiva seguita dalla danese Caroline Wozniacki. Da segnalare il best ranking di Caroline Garcia, che va ad accomodarsi sulla quinta poltrona, guadagna due posizioni Petra Kvitova che risale al sesto posto mentre fa due passi indietro Elina ...