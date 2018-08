Tennis | Cincinnati è della Bertens | l’olandese trionfa sulla Halep sul duro “a stelle e

Tennis - Cincinnati : finale di lusso Sarà Federer a sfidare Djokovic : La romena, numero 1 del mondo, reduce dal successo a Montreal e finalista a Cincinnati dodici mesi fa, batte la bielorussa Arina Sabalenka, numero 34 Wta, 6-3 64 in un'ora e 16 minuti: finale numero ...

Atp Cincinnati 2018/ Diretta finale Djokovic Federer streaming video e tv - orario della partita (Tennis) : Diretta Atp Cincinnati 2018, finale Djokovic Federer streaming video e tv: i due campioni tornano a sfidarsi nell'ultimo atto del torneo Master 1000 in Ohio, il bilancio è 23-22 per il serbo(Pubblicato il Sun, 19 Aug 2018 10:10:00 GMT)

Tennis - Masters 1000 Cincinnati 2018 : Federer vs Djokovic - atto 46. Quarto scontro in Finale negli States tra i due rivali : E siamo al 46° atto. Roger Federer e Novak Djokovic tornano a confrontarsi a due anni e mezzo di distanza dall’ultima volta: semiFinale degli Australian Open 2016 e vittoria di Nole in quattro set (6-1 6-2 3-6 6-3). Di acqua ne è passata sotto i ponti e da un lato Roger è tornato a graffiare nell’ultimo biennio conquistando l’edizione 2017 e 2018 di Melbourne e quella 2017 di Wimbledon; dall’altro il serbo, dopo i tanti ...

Tennis - Masters 1000 Cincinnati 2018 : Roger Federer vola in finale. David Goffin si ritira nel secondo set : Missione compiuta per Roger Federer. Lo svizzero (n.2 del ranking ATP) supera in semifinale il n.11 del mondo del mondo David Goffin e conquista l’ottava qualificazione all’atto conclusivo a Cincinnati (Stati Uniti), dove non ha mai perso, affrontando per la 46esima volta in carriera il serbo Novak Djokovic. Si tratta della quarta volta nella quale questi due giocatori si affrontano nella finale del torneo americano e nei tre ...

Tennis - ATP Masters 1000 Cincinnati 2018 : Novak Djokovic va in finale! Piegata la resistenza del coriaceo Marin Cilic : Novak Djokovic è il primo finalista del torneo ATP Masters 1000 di Cincinnati: il serbo piega, dopo una battaglia durata due ore e mezza, la resistenza del croato Marin Cilic, avversario mai domo, che si arrende soltanto negli ultimi minuti della sfida. Punteggio finale 6-4 3-6 6-3 per l’ex numero uno al mondo. Nel primo parziale l’equilibrio si spezza praticamente subito: Djokovic trova il break nel corso del terzo game, sfruttando ...

ATP WTA CINCINNATI 2018 / Diretta Djokovic Cilic streaming video e tv - i commenti sulla nuova Davis (Tennis) : Diretta Atp Wta CINCINNATI 2018 info streaming video e tv. Oggi si giocano le semifinali: orario delle partite, spiccano Djokovic Cilic e Federer Goffin (18 agosto)(Pubblicato il Sat, 18 Aug 2018 12:03:00 GMT)

Atp Wta Cincinnati 2018/ Diretta Djokovic Cilic streaming video e tv - orario delle semifinali (Tennis) : Diretta Atp Wta Cincinnati 2018 info streaming video e tv. Oggi si giocano le semifinali: orario delle partite, spiccano Djokovic Cilic e Federer Goffin (18 agosto)(Pubblicato il Sat, 18 Aug 2018 10:59:00 GMT)

Tennis - Masters 1000 Cincinnati 2018 : i risultati di venerdì 17 agosto. Federer e Djokovic volano in semifinale : Dopo che la pioggia era stata grande protagonista nei giorni scorsi, finalmente il maltempo ha lasciato spazio al gioco nel Masters 1000 di Cincinnati. Una giornata di ieri ricchissima, prima con i match che hanno completato il terzo turno e poi con quelli dei quarti di finale. Doppio impegno per moltissimi giocatori e tra questi anche Roger Federer. Il numero due del mondo ha prima sconfitto in due set l’argentino Leonardo Mayer e poi nei ...

Wta Cincinnati – Mertens dura ‘a morire’ - ma Kvitova prevale : la Tennista ceca vola in semifinale : Elise Mertens cede sotto i colpi di Petra Kvitova: al torneo Wta di Cincinnati la tennista ceca vola in semifinale Elise Mertens dà filo da torcere a Petra Kvitova, durante uno dei quarti di finale del torneo Wta di Cincinnati, ma alla fine non strappa il pass per le semifinali. La tennista ceca dopo 2 ore e 44 minuti di gioco vola al prossimo turno, in cui dovrà avere la meglio sulla vincente del match tra Svitolina e Bertens per giungere ...

Tennis - Cincinnati : Djokovic vince la battaglia con Dimitrov - successo anche per Cilic : Tennis, Cincinnati: Novak Djokovic si appresta ad affrontare Raonic ai quarti dopo aver superato Dimitrov Tennis, Cincinnati: Djokovic vola ai quarti di finale. Il serbo ha superato in tre set Dimitrov, al termine di una vera e propria battaglia terminata 6-4 al set decisivo. Adesso Djokovic affronterà Raonic ai quarti di finale. Cilic ha invece superato Khachanov, anch’esso per 6-4 al terzo, ed ora affronterà Carreno Busta nel ...

Tennis - Cincinnati : Halep e Svitolina rispondono presente - crolla Anderson : Tennis, si torna in campo a Cincinnati con la Halep che ha guadagnato l’accesso ai quarti di finale del torneo americano Tennis, a Cincinnati si gioca dopo qualche giorno condizionato dalla pioggia. Simona Halep, numero uno del seeding mondiale, ha superato la Barty approdando ai quarti di finale del torneo Wta. Stesso destino per la Svitolina, la quale ha superato Anisimova con un doppio 6-4. Passando agli uomini, Goffin ha fatto ...

Tennis - Cincinnati : troppa pioggia - sospeso match Djokovic : ROMA - La pioggia l'ha fatta da padrona giovedì e si sono completati solo due degli ottavi di finale, più un match di secondo turno non disputato mercoledì, previsti al 'Western & Southern Open' in ...

