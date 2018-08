Temporali al Sud | migliora il tempo nel Centro Nord | queste le previsioni della prossima

Meteo ferragosto : violenti Temporali da nord a sud/ Calo delle temperature e maltempo : Meteo ferragosto : violenti temporali da nord a sud. Calo delle temperature e maltempo in arrivo in tutta la nostra penisola, con il "fresco" che prevarrà: il break estivo(Pubblicato il Tue, 14 Aug 2018 10:20:00 GMT)

Meteo - afa da bollino rosso ma aumenta il rischio di Temporali da nord a sud : L'Italia ancora alle prese con il caldo intenso e l'afa opprimente tanto da far scattare il "bollino rosso" in alcune grandi città per i rischi sulla popolazione. Non mancheranno però gli ormai soliti temporali a livello locale, in alcuni casi anche di notevole intensità e accompagnati da grandinate ma che non daranno sollievo dal calore.Continua a leggere