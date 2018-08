Sting canta tra gli operai al presidio della Bekaert

Sting canta per gli operai della Bekaert : concerto di solidarietà a sorpresa Video : Sting 'regala' un concerto a sorpresa ai lavoratori della Bekaert di Figline Valdarno in presidio permanente davanti ai cancelli dello stabilimento dopo la chiusura dell'azienda. Sting , tra l'altro ...

Firenze - al presidio dei lavoratori dell’ex Pirelli Bekaert di Figline Valdarno arriva anche Sting e canta con gli operai : Visita eccellente questa mattina davanti ai cancelli della Bekaert a Figline Valdarno (Firenze) dove gli operai sono in presidio permanente dopo l’annuncio della chiusura dello stabilimento e il conseguente licenziamento dei 318 lavoratori: intorno alle 11, chitarra in spalla, è arrivato Sting, Figlinese d’adozione perché da anni possiede in zona una tenuta. Il cantante inglese ha ascoltato le storie degli operai e si è intrattenuto con loro ...