Sospesi per ora negoziati Hamas-Israele

: Ci sono situazioni in cui tutte le parole sembrano ridondanti e il silenzio rimane comunque inadeguato. Si resta l… - ivanscalfarotto : Ci sono situazioni in cui tutte le parole sembrano ridondanti e il silenzio rimane comunque inadeguato. Si resta l… - TgLa7 : +++ #Genova #crolloponte : soccorsi sospesi per rischio crollo, verifiche +++ - SkyTG24 : #Genova, soccorsi sospesi per rischio crolli. #DiMaio e #Toninelli attaccano #Autostrade. Nel TG delle 14 ?? -

Izzat Rishak, (membro ufficio politico), ha annunciato una sospensione neiindiretti con. I colloqui sotto egida di Egitto e Onu riprenderanno alla fine del mese, dopo la Festa del Sacrificio che i musulmani celebrano dal 21 al 25 agosto. Intanto, il presidente dell'Anp, Mazen, ha criticato la bozza di accordo per un cessate il fuoco di lungo periodo sul qualestanno trattando: ritiene che qualsiasi aiuto per la Striscia debba passare attraverso l'Autorità che governa in Cisgiordania.(Di domenica 19 agosto 2018)