Sorrentino dimesso dall' ospedale | Dybala mi ha chiesto scusa

Frattura naso per Sorrentino - dimesso : ANSA, - ROMA, 19 AGO - " Frattura alle ossa nasali, trauma contusivo alla spalla sinistra e colpo di frusta cervicale". Questo, secondo un bollettino medico diffuso dal Chievo, la diagnosi per il ...

Sorrentino IN OSPEDALE DOPO CHIEVO JUVENTUS/ Video - è stato dimesso : ridotta la frattura alle ossa nasali : SORRENTINO in OSPEDALE DOPO CHIEVO-JUVENTUS, Video: in uno scontro con Cristiano Ronaldo il portiere ha riportato la frattura delle ossa nasali e un colpo di frusta, dimesso in mattinata(Pubblicato il Sun, 19 Aug 2018 11:15:00 GMT)