Siamo tutti politici | contestare il presente per salvare la democrazia

Genova : applausi per la preghiera dei musulmani : "Siamo vicini a tutti" : L'imam della comunità islamica genovese ha preso la parola per commemorare due cittadini albanesi di religione islamica e tutte le altre vittime del crollo del ponte Morandi

Il vescovo alla Pieve 'Siamo tutti uniti per il ripristino' : Nella grotta gremita Pizziol ha fatto cenno agli eventi di cronaca nazionale, invitando alla preghiera per i morti di Genova, e subito dopo ha ricordato l'incendio della chiesa di Chiampo. «Ci ...

Migranti : Aramburu - razzismo fondato su ignoranza ma non posSiamo accogliere tutti (2) : (AdnKronos) - Parlando del fenomeno dell'immigrazione in Germania, Fernando Aramburu dice: "Due anni fa la Germania ha accolto 1,2 milioni di profughi ma questa vicenda è stata gestita male, perché la Germania non è riuscita a raggiungere buoni accordi con i paesi vicini e ha fatto entrare in massa

In questa storia dei diritti ai rider ci Siamo dentro tutti : Stai cercando di difenderti dall’afa delibando le poche perle estive, tipo scoprire che Ernesto Galli della Loggia è arrivato a capire con precisione quello che alla sinistra soi-disant sfugge da almeno un decennio, ed ecco a tutta pagina sul sito de ilfattoquotidiano.it un titolo che spalanca un mondo. Quello sull’inchiesta di Ricca e Sarcinelli. “Pagheresti di più per dare diritti ai rider?”. Premetto che mi sono fermato al titolo visto su un ...

Luciano De Crescenzo : "Tutti posSiamo reinventarci. Se ci accorgiamo di non esser felici - diamoci una seconda possibilità" : "Spesso fa più male la paura di morire che la morte. La vita? Molti studiano per allungare la vita, mentre bisognerebbe allargarla". Il 18 agosto Luciano De Crescenzo compirà 90 anni e alla soglia del traguardo parla di amore - "Siamo angeli con un'ala sola. possiamo volare solo se restiamo abbracciati" - vita, morte e libertà, con l'ironica saggezza che lo contraddistingue.Lui, partito come ingegnere elettronico, è ...

Barcolana 2018 - “Siamo tutti sulla stessa barca” : il manifesto della regata di Trieste fa arrabbiare la Lega. Ma la Rete lo difende : “We are all on the same boat”, “Siamo tutti sulla stessa barca“. Così si legge sul manifesto della discordia firmato da Marina Abramovic per la cinquantesima edizione della tradizionale regata velica internazionale. Nell’immagine, la stessa Abramovic regge una bandiera su cui sventola il messaggio – il cui riferimento è alla questione migranti – che ha scatenato le polemiche. “Inaccettabile, di ...

Migranti : Aramburu - razzismo fondato su ignoranza ma non posSiamo accogliere tutti (2) : (AdnKronos) - Parlando del fenomeno dell'immigrazione in Germania, Fernando Aramburu dice: "Due anni fa la Germania ha accolto 1,2 milioni di profughi ma questa vicenda è stata gestita male, perché la Germania non è riuscita a raggiungere buoni accordi con i paesi vicini e ha fatto entrare in massa

Trieste - il caso Barcolana ovvero ‘Siamo tutti nello stesso bicchier d’acqua’ : tutti sanno cos’è la Barcolana: la più grande regata al mondo, che si svolge a Trieste agli inizi d’ottobre, in un clima di festa, perché vi partecipano, fianco a fianco, le grandi barche da regata e la bagnarola del vicino di casa. Quest’anno, poi, è la cinquantesima edizione, sicché gli organizzatori, la Società velica di Barcola e Grignano, hanno voluto fare le cose in grande. Usando i contatti fra gli sponsor e l’artista internazionale ...

Migranti : Aramburu - razzismo fondato su ignoranza ma non posSiamo accogliere tutti (2) : (AdnKronos) - Parlando del fenomeno dell'immigrazione in Germania, Fernando Aramburu dice: "Due anni fa la Germania ha accolto 1,2 milioni di profughi ma questa vicenda è stata gestita male, perché la Germania non è riuscita a raggiungere buoni accordi con i paesi vicini e ha fatto entrare in massa

Migranti : Aramburu - razzismo fondato su ignoranza ma non posSiamo accogliere tutti (2) : (AdnKronos) - Parlando del fenomeno dell'immigrazione in Germania, Fernando Aramburu dice: "Due anni fa la Germania ha accolto 1,2 milioni di profughi ma questa vicenda è stata gestita male, perché la Germania non è riuscita a raggiungere buoni accordi con i paesi vicini e ha fatto entrare in massa

Migranti : Aramburu - razzismo fondato su ignoranza ma non posSiamo accogliere tutti (2) : (AdnKronos) - Parlando del fenomeno dell'immigrazione in Germania, Fernando Aramburu dice: "Due anni fa la Germania ha accolto 1,2 milioni di profughi ma questa vicenda è stata gestita male, perché la Germania non è riuscita a raggiungere buoni accordi con i paesi vicini e ha fatto entrare in massa

Migranti : Aramburu - razzismo fondato su ignoranza ma non posSiamo accogliere tutti (2) : (AdnKronos) - Parlando del fenomeno dell'immigrazione in Germania, Fernando Aramburu dice: "Due anni fa la Germania ha accolto 1,2 milioni di profughi ma questa vicenda è stata gestita male, perché la Germania non è riuscita a raggiungere buoni accordi con i paesi vicini e ha fatto entrare in massa

Migranti : Aramburu - razzismo fondato su ignoranza ma non posSiamo accogliere tutti (2) : (AdnKronos) - Parlando del fenomeno dell'immigrazione in Germania, Fernando Aramburu dice: "Due anni fa la Germania ha accolto 1,2 milioni di profughi ma questa vicenda è stata gestita male, perché la Germania non è riuscita a raggiungere buoni accordi con i paesi vicini e ha fatto entrare in massa

Migranti : Aramburu - razzismo fondato su ignoranza ma non posSiamo accogliere tutti (2) : (AdnKronos) - Parlando del fenomeno dell'immigrazione in Germania, Fernando Aramburu dice: "Due anni fa la Germania ha accolto 1,2 milioni di profughi ma questa vicenda è stata gestita male, perché la Germania non è riuscita a raggiungere buoni accordi con i paesi vicini e ha fatto entrare in massa