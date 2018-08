: Si suicida 88enne, parente boss camorra - TelevideoRai101 : Si suicida 88enne, parente boss camorra - ANSACampania : Camorra: suicida 88enne Pietro La Torre - Campania -

Si è ucciso con un colpo di pistola al petto Pietro La Torre, ziodi Augusto,considerato dagli investigatori uno dei capi dellacasertana e noto come il "psicologo" per aver conseguito la laurea in carcere, per un certo periodo collaboratore di Giustizia. Il fatto è avvenuto a Mondragone. L'anziano, pregiudicato per reati die considerato organico al clan fondato dal fratello Tiberio, padre di Augusto, si è sparato nella sua casa. A scoprire il corpo, il figlio Luciano. Sembra che soffrisse di depressione.(Di domenica 19 agosto 2018)