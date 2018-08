Si fa tutto per l’Africa con qualche distrazione

WWE Evolution – Svelato per errore un big match per il PPV tutto al femminile? [FOTO] : Una grafica presente al Barclays Center, durante le prove di NXT Takeover: Brooklyn 4, ha Svelato ‘per errore’ un big match per WWE Evolution, il PPV tutto al femminile L’annuncio di Stephanie McMahon, effettuato qualche settimana fa a Raw, riguardante WWE Evolution ha sorpreso tutti. La federazione di Stamford ha istituito il primo PPV tutto al femminile della sua storia, dando seguito al percorso di ...

LIVE Motocross - GP Svizzera MXGP 2018 in DIRETTA : Tony Cairoli si gioca tutto. Serve una rimonta disperata su Herlings : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP di Svizzera 2018 di MXGP. Antonio Cairoli cercherà l’impresa a Frauenfeld (Svizzera), sede del 16° round del Mondiale 2018. Il centauro siciliano, in sella alla sua KTM, è pronto a sfidare il suo compagno di marca, Jeffrey Herlings, e tentare di porre fine al suo dominio nella MXGP. 23 manche vinte su 28 disputate e 10 doppiette realizzate nell’annata descrivono la portata della ...

Soverato - Summer Arena : tutto esaurito per il concerto di Sfera Ebbasta : A concerto fatto, il dato più entusiasmante infatti, oltre al notevole sold out , è il 65% dei presenti, provenienti da fuori Calabria: «Questa è la dimostrazione che gli spettacoli musicali dal vivo,...

Marsala - tutto pronto per Ciancio Fest. Dal 22 al 26 agosto l'edizione 2018 : Nella stessa agenda degli spettacoli, non mancheranno annesse a fine di ogni serata, le imperdibili sagre-degustazioni di prodotti della tradizione: dalla sagra della ciambella, alla sagra della '...

“Ecco perché ho rifatto il seno”. La verità choc di Ludovica Valli. È lei stessa a confessare tutto : Rifatta o no? Ormai non è una novità: Ludovica Valli ha rifatto il seno dopo Uomini e Donne. Fin da subito l’ex tronista ha spiegato di essere passata in sala operatoria per una problematica seria ma solo oggi la sorella di Beatrice ha rivelato la verità. Punzecchiata dai suoi haters, la web influencer ha ammesso di essere stata costretta a ritoccarsi per via di una malformazione che aveva dalla nascita. Una malformazione di tipo ...

Blob a tutto De André per Genova nel giorno del lutto nazionale : Dopo giorni dedicati al racconto della cronaca tv sul disastro del ponte Morandi, Blob si affida alla poesia di De André per omaggiare Genova nel giorno del lutto nazionale e dei funerali di Stato per 19 delle 43 vittime - a ora accertate - del crollo del ponte Morandi.prosegui la letturaBlob a tutto De André per Genova nel giorno del lutto nazionale pubblicato su TVBlog.it 18 agosto 2018 20:32.

Soverato - tutto esaurito per l'atteso concerto di Sfera Ebbasta alla Summer Arena - InfoOggi.it : Non solo economia, il concerto di Sfera Ebbasta ha ancora una volta rimarcato l'importanza di una struttura quale la Summer Arena, punto di riferimento a livello nazionale: 'La Summer Arena è una ...

Chievo-Juventus - la partita di Cristiano Ronaldo : sufficienza superata - ma tra qualche giorno sarà tutto diverso : Cristiano Ronaldo, a dispetto della condizione fisica non ottimale, ha risposto bene nella sua prima gara da calciatore della Juventus Cristiano Ronaldo ha esordito in Serie A in una Chievo-Juventus vinta dai bianconeri grazie alla rete nel finale di Bernardeschi. Il fenomeno portoghese era come ovvio sotto la lente d’ingrandimento e la sua gara è stata senz’altro di livello. Un voto? 6,5. Abbiamo assistito ad un esordio da ...

Inzaghi alla vigilia di Bologna-Spal : "Diamo tutto per la nostra gente" : BOLOGNA - Riccardo Bigon , ds del Bologna, ha fatto il punto sul mercato rossoblù conclusosi venerdì sera. "Non è vero che abbiamo incassato più di quanto speso, siamo invece come avevamo detto, ...

Chievo-Juventus live dalle 18 : tutto pronto per l'esordio di CR7 : La Juventus campione d'Italia esordisce al Bentegodi contro il Chievo nell'anticipo del sabato delle ore 18. I bianconeri sono stati i protagonisti indiscussi del mercato estivo, grazie al...

UN'ESTATE A BARCELLONA - RAI 1/ tutto quello che c'è da sapere sul film : trama e cast (oggi - 18 agosto 2018) : UN'ESTATE a BARCELLONA, il film in onda su Rai 1 oggi, sabato 18 agosto 2018. Nel cast: Sabine Postel, Sinja Dieks e Alejandro Muñoz, alla regia Dirk Regel. Il dettaglio della trama.(Pubblicato il Sat, 18 Aug 2018 14:27:00 GMT)

Ciclismo : tutto pronto per Granparadisobike : Le iscrizioni sono possibili sul sito real-time.it o in loco, a Cogne, presso i negozi Ezio Sport e Le Paradis du Sport. La quota di partecipazione è di 30 euro fino a fine mese per poi salire a 35 ...

tutto pronto per Miss Acqua di Alassio : Alassio. Si avvicina l'evento più atteso della ridente cittadina della Baia del Sole, "Miss Acqua di Alassio" , che si svolgerà domenica 19 agosto 2018 nella splendida cornice di Piazza Libertà che ...

Inter - Rafinha poteva tornare : apertura dal Barcellona - ma Valverde ha bloccato tutto : Uno dei principali protagonisti della cavalcata che ha portato l'Inter al quarto posto lo scorso anno, con conseguente ritorno in Champions League dopo sette anni di assenza, è stato sicuramente Rafinha Alcantara. Il fantasista brasiliano, arrivato dal Barcellona a gennaio, dopo un mese di ambientamento legato anche al recupero dal brutto infortunio al ginocchio che lo ha tenuto fuori dai campi per più di un anno, ha preso in mano la squadra ...