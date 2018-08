Shadow of the Tomb Raider | il nuovo trailer ci mostra i nemici più mortali di Lara Croft

Shadow of the Tomb Raider : quattro chiacchiere con il Narrative Director e il Lead Designer - intervista : Nella calda cornice dell'estate milanese, abbiamo avuto l'opportunità di sederci a un tavolo e vivere un fresco momento di relax insieme a Jason Dozois e Heath Smith, rispettivamente responsabile della narrativa e Lead Game Designer dell'imminente Shadow of the Tomb Raider. Si è trattato di una piacevole chiacchierata tra amici, e la coppia di developers ha accolto ogni genere di domanda, senza lesinare sui dettagli e chiarendo ogni dubbio da ...

Shadow of the Tomb Raider : annunciata una partnership con Coca-Cola e pubblicato un nuovo trailer : Oggi Square Enix ha annunciato una partnership con Coca-Cola per il lancio di Shadow of the Tomb Raider.Inoltre, il 12 settembre un lungometraggio intitolato "Making of a Tomb Raider" sarà trasmesso in alcuni teatri degli Stati Uniti, il film sarà caratterizzato da filmati di gioco "mai visti prima".Potete visionare il nuovo trailer riportato da Dualshockers, qui sotto. I partecipanti riceveranno una coppa e una "ricompensa in-game".Read ...

Gli sviluppatori di Shadow of the Tomb Raider svelano le opzioni grafiche della versione Xbox One X : Con l'uscita di Shadow of the Tomb Raider distante meno di un mese, abbiamo appreso ulteriori informazioni sulle diverse modalità e miglioramenti che riceveranno gli utenti Xbox One X. Fortunatamente, Frédéric Robichaud, programming director presso Eidos-Montreal, ha rivelato più informazioni di recente.Come segnalato da Gamingbolt, Shadow of the Tomb Raider sulla "mid gen" di Microsoft supporterà pienamente l'HDR e avrà due modalità ...

Il nuovo trailer di Shadow of the Tomb Raider si focalizza sull'arsenale di armi che Lara avrà a sua disposizione : Ancora una volta, Square Enix ed Eidos Montreal hanno confezionato un nuovo trailer per il loro prossimo e atteso Shadow of the Tomb Raider.Come segnala Dualshockers, il nuovo video di oggi si concentra sull'arsenale di armi che Lara avrà a sua disposizione durante l'avventura. Nel trailer, vediamo l'iconico arco che ha usato in entrambe le sue avventure precedenti insieme a pistole, uzi, fucili d'assalto e potenti fucili a pompa.A bene vedere, ...

Shadow of the Tomb Raider : Svelati gli Stili di Gioco della modalità Nuovo Gioco + : Eidos Montreal e Square Enix annunciano ufficialmente che in Shadow of the Tomb Raider sarà presente la modalità Nuovo Gioco +, la quale includerà 3 differenti Stili di Gioco, a seguire i dettagli in Anteprima. Prima di proseguire nella lettura vi invitiamo a consultare il nostro articolo Shadow of the Tomb Raider: Tanti dettagli in ANTEPRIMA, dove al suo interno troverete nuove e interessanti ...

Shadow of the Tomb Raider avrà la modalità New Game Plus : Square Enix e Eidos Montreal hanno annunciato la feature New Game Plus per l'imminente Shadow of the Tomb Raider.Come segnala Dualshockers, una volta terminato il gioco, sarete in grado di iniziare una nuova partita che manterrà tutte le abilità acquisite, tutte le armi, tutti gli equipaggiamenti e tutti gli aggiornamenti delle attrezzature.Inoltre, verranno sbloccati tre nuovi percorsi e potrete sceglierne uno a seconda del vostro stile di ...

Shadow of the Tomb Raider : Tanti dettagli in ANTEPRIMA : Tra meno di un mese potremo finalmente mettere le mani su Shadow of the Tomb Raider. Quest’oggi vogliamo condividere con voi in ANTEPRIMA delle nuove e interessanti informazioni. Nuovi dettagli per Shadow of the Tomb Raider A seguire vi riportiamo tutte le nuove informazioni, che abbiamo deciso di catalogare come lista per agevolarvi nella lettura: Shadow of the Tomb Raider concluderà la storia sulle origini di Lara, ...

Shadow of the Tomb Raider : un nuovo video gameplay ci mostra le sezioni stealth : Quest'oggi Square-Enix e Eidos Montreal hanno lanciato un nuovo video gameplay di Shadow of the Tomb Raider, nel quale possiamo avere un assaggio delle parti stealth del gioco, così da vedere come si muoverà Lara nelle sezioni furtive della sua avventura.Come riporta Dualshockers ne filmato, riportato di seguito, possiamo vedere le meccaniche stealth: possiamo notare come Lara potrà cogliere di sorpresa i suoi nemici sfruttando un cespuglio o ...

Shadow of the Tomb Raider offrirà opzioni di accessibilità al gioco anche per giocatori con disabilità : Shadow of the Tomb Raider permetterà di vivere la nuova avventura di Lara proprio a tutti, come riporta infatti il sito ufficiale sono state rese note le opzioni sull'accessibilità da parte di Square Enix, le quali permetteranno al gioco di essere vissuto anche dai portatori di disabilità.Tra le opzioni che sono state confermate possiamo trovare: Cosa ne pensate dell'introduzione di queste opzioni?Read more…

"Shadow of the Tomb Raider" il videogioco sul prezzo delle ossessioni : Stavolta lo sfondo di sparatorie e arrampicate sarà il Sud America, quello delle civiltà precolombiane, dei sacrifici umani e delle profezie sulla fine del Mondo. Lara si metterà infatti sulle tracce ...

Shadow of the Tomb Raider - prova : È la terza volta che Square-Enix ci mette di fronte all'imminente conclusione della nuova trilogia targata Tomb Raider. Nella prima occasione abbiamo vissuto quella che potremmo definire un'introduzione prevalentemente narrativa, con una leggera infarinatura al gameplay delle Tombe. Poi, nel corso dell'E3, vi abbiamo raccontato qualcosa in più riguardo il tono generale dell'opera e alcune meccaniche che gli sviluppatori hanno deciso di ...

Il nuovo trailer di Shadow of the Tomb Raider si concentra sull'esplorazione subacquea : Anche oggi possiamo calmare la nostra trepidante attesa per Shadow of the Tomb Raider visionando un nuovo trailer!Come riporta Dualshockers, il nuovo breve video di oggi, che segue quello focalizzato sul combattimento e lo stealth, mette in evidenza le sequenze subacquee. Questo trailer mostra molte delle diverse cose che si possono fare sott'acqua nel gioco, ad esempio esplorare antiche rovine.Read more…

Un solo livello di difficoltà non basta : Shadow of the Tomb Raider ha impostazioni separate per combattimento - esplorazione e puzzle : Siamo ormai abituati a videogiochi che vengono lanciati con un solo livello di difficoltà proposto come unica tipologia di esperienza possibile dagli sviluppatori. Shadow of the Tomb Raider sarà tuttavia molto diverso da questo punto di vista.I ragazzi di Eidos Montreal e Crystal Dynamics hanno, infatti, deciso di dividere i livelli di difficoltà selezionabili in tre ulteriori categorie. I giocatori potranno quindi personalizzare la propria ...

Shadow of the Tomb Raider si mostra in nuovi video : Square Enix, Eidos-Montréal e Crystal Dynamics hanno pubblicato una nuova serie di video di Shadow of the Tomb Raider, ed ognuno di essi si concentra su una caratteristica chiave del gioco. Shadow of the Tomb Raider: nuovi Gameplay Trailer mostrandoci un’anteprima del nuovo gameplay di Shadow of the Tomb Raider, la serie presenta elementi come lo stile combattimento, gli ambienti, le Tombe, le traversate pericolose e altro ...