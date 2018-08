: RT @ChiodiDonatella: FATTI NON PAROLE. Domani a #Genova verranno consegnate le prime case agli #sfollati dal #crollo del #PonteMorandi. E… - Bierbrauer53 : RT @ChiodiDonatella: FATTI NON PAROLE. Domani a #Genova verranno consegnate le prime case agli #sfollati dal #crollo del #PonteMorandi. E… - Teresa10299937 : RT @ChiodiDonatella: FATTI NON PAROLE. Domani a #Genova verranno consegnate le prime case agli #sfollati dal #crollo del #PonteMorandi. E… - TelevideoRai101 : Sfollati,Toti:casa a tutti fra due mesi -

"Entro otto settimane massimo unaper, nessuno deve rimanere indietro".Così sul suo profilo twitter il presidente della Regione Liguria Giovanni, per la consegna delle prime case agli. "A meno di una settimana dal tragico crollo del ponte Morandi domani consegneremo le prime case per le famiglie costrette ad abbandonare i loro alloggi Stiamo lavorando giorno e notte per dare auna sistemazione.Entro il 20 settembre altre 40 case,entro settembre 100 appartamenti e poi altri 150.".(Di domenica 19 agosto 2018)