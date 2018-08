Settimo torinese | uccide il patrigno a colpi di pistola | poi avverte i carabinieri

Omicidio a Settimo torinese - figliastro uccide ex poliziotto a colpi di pistola dopo una lite : Una lite in famiglia poco dopo la cena è finita in tragedia. È accaduto nella notte in un alloggio in via Fantina 47. A sparare a Domenico Gatti, 59 anni, poliziotto in pensione è stato il figliastro, ...