Serie A Torino-Roma 0-1 | il tabellino

Torino-Roma 0-1 - Serie A 2018-2019 : Edzin Dzeko la sblocca allo scadere dopo tre pali giallorossi : La Roma inizia bene la Serie A 2018-2019 sconfiggendo il Torino per 1-0. Vittoria soffertissima in trasferta per i ragazzi di Eusebio Di Francesco che hanno però ampiamente meritato contro la squadra di Walter Mazzarri. Decisiva la rete di Edin Dzeko allo scadere dopo che i capitolini avevano preso tre pali e creato molteplici occasioni da gol: ottimo debutto di Pastore, bell’esordio di Kluivert, il centravanti bosniaco ha come sempre ...

Anticipo Serie A - Torino-Roma 0-1 : 20.03 Vince la Roma a Torino, decide Dzeko. Giallorossi attivi nel primo tempo con pali esterni di Kolarov e Dzeko. Al 39' traversa scheggiata da Rincon in una delle rare sortite del Torino. Che comincia la ripresa a gran ritmo. Olsen rischia la papera sul tiro di Baselli. Al 49' il Var cancella il gol di Falque per offside di Aina.Baselli in scivolata salva su Pastore, Olsen risponde a Belotti e Falque. All'80' palo di testa di Dzeko, che si ...

LIVE Torino-Roma - Serie A in DIRETTA : i nuovi giallorossi all’esame granata - Pastore-Kluivert sfidano Belotti : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Torino-Roma, match valido per la prima giornata della Serie A 2018-2019. Allo Stadio Olimpico Grande Torino i granata sfidano in un match durissimo i giallorossi guidati da Eusebio Di Francesco: incontro che va in scena alle 18.00. Uno scontro davvero interessante, che negli anni ha visto i capitolini spesso e volentieri in difficoltà. La banda di Mazzarri davanti al pubblico di casa proverà a far di ...

Serie A : la Roma va a Torino - il Bologna affronta la Spal e l'Empoli sfida il Cagliari : Il campionato di calcio è già iniziato e le partite di ieri ci hanno regalato grandi emozioni. Oggi, domenica 19 agosto, possiamo assistere ad altre cinque gare con squadre agguerrite che scenderanno in campo con la voglia di conquistare tre punti importantissimi per iniziare col piede giusto. Il calendario non prevede la partita delle ore 12 e quella delle ore 15, infatti la prima squadra a giocare sarà la Roma di Di Francesco contro il Torino ...

