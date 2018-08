Serie A | le partite in programma stasera

Serie A - le partite in programma oggi : Dopo le vittorie di Juventus e Napoli, stasera se ne giocano altre cinque, tra cui Torino-Roma e Sassuolo-Inter The post Serie A, le partite in programma oggi appeared first on Il Post.

Calendario Serie A - la prima giornata di campionato : partite in diretta su Sky e Dazn : Dopo il disastro di Genova, accolta la richiesta di Sampdoria e Genoa di rinviare le due partite contro Fiorentina e Milan

Serie A : le partite di oggi : La Serie A 2018/19 è iniziata sabato sera con i primi due anticipi in cui la Juventus ha battuto 3-2 il Chievo Verona e il Napoli ha vinto in rimonta a Roma contro la Lazio. Fra oggi e domani si giocheranno tutti gli altri incontri del primo turno, tranne due. La Lega Serie A ha infatti rinviato Sampdoria-Fiorentina e Milan-Genoa, entrambe in programma domenica sera, per il crollo del ponte Morandi a Genova, uno degli incidenti più gravi ...

Calendario Serie A calcio - le partite di oggi : gli orari e come vederle in tv. Il programma su Sky e Dazn : Juventus e Napoli hanno dato il via ieri al campionato di calcio di Serie A 2018-2019: i bianconeri si sono imposti, non senza soffrire, 3-2 grazie ad un gol all'ultimo secondo di Federico Bernardeschi, dopo che i campioni d'Italia si sono ritrovati anche sotto (2-1). Cristiano Ronaldo è rimasto a bocca asciutta ma è solo l'inizio. Successo esterno anche per i partenopei che hanno sbancato l'Olimpico di Roma. Successo 2-1 ...

Serie A 2018-2019 - prima giornata : le partite di oggi (domenica 19 agosto). Programma - orari e tv : oggi domenica 19 agosto si giocano cinque partite valide per la prima giornata della Serie A 2018-2019. Il massimo campionato italiano di calcio entra nel vivo dopo i due anticipi che hanno premiato Juventus e Napoli. Riflettori puntati in particolar modo sull'Inter che dopo un mercato faraonico farà il proprio esordio sul campo del Sassuolo: i nerazzurri vogliono subito rispondere alle altre favorite per lo scudetto e non possono farsi ...

