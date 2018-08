Serena Williams shock | svelato il motivo del ko contro Konta | “quel giorno l’assassino di

L’ultima partita di Serena Williams : persa per aver appreso che il killer di sua nipote era stato liberato : L'ultima partita disputata da Serena Williams è stata persa perché la tennista, pochi minuti prima, aveva appreso che l'assassino di sua nipote era stato scarcerato.Continua a leggere

Gli elogi di Wozniacki e Azarenka al coraggio di Serena Williams : ' Andy è stato un grande sostenitore del tennis femminile, penso davvero che sia un bravo ragazzo, comprende il futuro, il mondo e la vita. È fantastico avere il suo sostengono. Io tendo ad essere ...

Us Open - Serena Williams in campo con un look invidiabile! Dettagli e prezzo degli outfit firmati Nike [GALLERY] : Cosa indosserà Serena Williams agli Us Open? Lo slam americano è pronto al suo esordio sul cemento, ecco i Dettagli dell’outfit della tennista di casa Serena Williams tra le favorite alla vittoria finale degli Us Open? La tennista ex numero uno al mondo, da padrona di casa del torneo di Flushing Meadows, potrebbe ‘rinascere’ con un trionfo nello slam sul cemento. Le avversarie però sembrano non temerla come una volta e le ...

Wta Cincinnati - Kvitova piega Serena Williams e raggiunge Mladenovic : ... Serena si arrende dopo una battaglia di due ore alla ceca, che incassa il 6-3 2-6 6-3 finale e centra così la seconda vittoria di fila ai danni della ex numero 1 del mondo, già battuta nella ...

Wta Cicinnati – Serena Williams ko al secondo turno : Kvitova manda al tappeto la statunitense in tre set : Kvitova sorride a Cincinnati: battuta in tre set Serena Williams al secondo turno del torneo statunitense Serena Williams si ferma al secondo turno del Torneo Wta di Cincinnati: la statunitense ha ceduto, nella notte italiana, alla Kvitova, dopo due ore di gioco. La ceca numero 6 al mondo ha stretto i denti e avuto la meglio al termine di un match combattuto, terminato dopo tre set col punteggio di 6-3, 2-6, 6-3. Adesso per la ceca ...

Cincinnati - Serena Williams parte bene : ROMA, 14 AGO - Avvio convincente di Serena Williams nel "Western&Southern Open", torneo Wta Premier sul cemento di Cincinnati , Ohio, . La statunitense, numero 23 Wta, ha sconfitto agevolmente l'...

Cincinnati - avvio positivo per Djokovic e Serena Williams : avvio convincente di Serena Williams nel 'Western&Southern Open', torneo Wta Premier sul cemento di Cincinnati, Ohio,. La campionessa statunitense, attuale numero 23 Wta, ha sconfitto agevolmente l'...

WTA Cincinnati - Serena Williams distrugge Gavrilova : dominio assoluto di Serena ai trentaduesimi di finale : Al torneo Wta di Cincinnati Serena Williams dimostra tutta la sua forza già ai trentaduesimi di finale, concedendo pochissimo all’avversaria È tutto troppo facile per Serena Williams ai trentaduesimi di finale del torneo Wta di Cincinnati. L’americana, contro la tennista australiana Daria Gavrilova, s’impone per 2-0, con parziali schiaccianti. 6-1 | 6-2 sono gli score delle due frazioni di gioco del match che fanno ...

Serena Williams : 'Sto cercando di accettare cose personali difficili' : Attraverso il suo account Instagram ufficiale, l'ex numero uno del mondo, Serena Williams , ha raccontato le sfide che sta affrontando negli ultimi giorni. L'americana si è ritirata dalla Rogers Cup di Montreal ed ora ha intenzione di tornare a Cincinnati . Serena è ...

Serena Williams depressa / "Una settimana non facile - mi sentivo di non essere una buona madre" : Serena Williams racconta sui social di aver vissuto la depressione post-parto. "Una settimana non facile per me, mi sentivo di non essere una buona madre"(Pubblicato il Wed, 08 Aug 2018 19:10:00 GMT)

Serena Williams racconta la sua depressione post partum : Foto: Instagram Angelina Jolie accusa Brad Pitt di non aver mai pagato gli alimenti - LEGGI La ex numero al mondo di tennis si rivolge alle mamme che soffrono di depressione post partum: 'Mamme, ...

Serena Williams - depressione post partum : "Non sono giorni facili per me" : La tennista statunitense, diventata mamma lo scorso settembre, spiega i motivi del clamoroso crollo mentale che l'ha spunta...

Serena Williams vittima di depressione postpartum : Da poche settimana tornata sui campi da tennis dopo la nascita della figlia Alexis, Serena Williams è immediatamente tornata ai suoi livelli. Finale di Wimbledon al primo colpo, per la leggenda a stelle e strisce, ma inattesa sconfitta dalla Kerber. La scorsa settimana, infine, peggior risultato di sempre contro Joanna Konta, numero 48 del mondo, che le ha rifilato un clamoroso 6-1, 6-0.In tanti, ovviamente, si sono chiesti cosa fosse ...

Lo sfogo di Serena Williams : "Non mi sentivo una buona madre". Serena Williams spiega così i motivi del clamoroso crollo mentale che prima ha influito sulla pesante sconfitta contro Joanna Konta a San Jose , 6-1, 6-0, peggiore k.