Se i miasmi del nazional-populismo arrivano fino in Catalogna

huffingtonpost

: L’intelligente medio del popolo italiano e’ men che mediocre...il suo ventre molle esubera di miasmi reazionari e n… - onmywings1 : L’intelligente medio del popolo italiano e’ men che mediocre...il suo ventre molle esubera di miasmi reazionari e n… - Enzo_Ciancio : Stop miasmi a Pontecagnano. L’intervento del sindaco Lanzara | Media News 24 - piccolocali : RT @GiusiSarcina: @CesareSacchetti @tossina_libera Bufale velenose che spargono odio e, in quanto (a mio avviso del tutto condivibilmente)… -

(Di domenica 19 agosto 2018) I funerali e le commemorazioni sono da sempre atti politici, quando viene accantonato il rispetto verso le vittime di tragedie dovute ad attentati, calamità naturali o come nel caso genovese per negligenza umana si apre inevitabilmente lo spazio al dissenso politico.Non é sfuggita a questa regola in settimana neanche la Spagna che piangeva ad un anno dagli attentati ini propri morti. La Commemorazione é stata funestata da una significativa manifestazione di dissenso nei confronti del Re sulla centrale Piazza Catalunya a Barcellona dove nottetempo il Comitato per la Repubblica, l'ala Più intransigente dell'indipendentismo aveva collocato un enorme striscione che pendeva da un palazzo sul quale veniva dichiarato il Monarca persona non grata.Il Presidente della Generalitat il duro Quim Torra sfoggiando il laccetto giallo ocra quale segno di ...