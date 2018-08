Sci nordico | Federico Pellegrino ospite al Jardin de L' Ange di Courmayeur

aostasports

: Con il Campione Olimpico Sci Nordico @silviofauner e le sue medaglie, post “Tavola Rotonda” - firmani_marino : Con il Campione Olimpico Sci Nordico @silviofauner e le sue medaglie, post “Tavola Rotonda” -

(Di domenica 19 agosto 2018) Dalle 18, alla Maserati Mountain Lounge -de l', in via Roma aaffronterà il tema "La passione per lo sport come regola di vita". Sci alpino Allenamento ...