Sassuolo-Inter | tutta la rabbia di Spalletti | “abbiamo perso per il terreno di gioco! E

(Di domenica 19 agosto 2018) Lucianoha spiegato la sconfitta della suasul campo deldi mister De Zerbiper un rigore, ilnon ci ha messo in difficoltà”., ai microfoni di Skysport, ci tiene spesso e volentieri a sottolineare d’aversolo a causa di un rigore contro la squadra di De Zerbi. In realtà però i nerazzurri non hanno offerto una grande prova, ma anche a questa ‘accusa’ha una risposta. “Il campo era difficile da gestire, non potevamo far girare la palla velocemente. Le condizioni del campo hanno influito molto sulla partita. Per le qualità che abbiamo, dobbiamo comunque fare sicuramente meglio. Abbiamo preso gol su rigore, non dovevamo subirlo: abbiamola partita per quello, perché non c’è stata una supremazia. Abbiamo subito 2-3 ripartenze velenose e loro sono stati bravi”. Dunquedi ...