Sassuolo-Inter streaming | ecco dove guardare la diretta della partita su DAZN

L'Inter debutta in casa del Sassuolo. Spalletti : 'Più forti dell'anno scorso' : Luciano Spalletti riparte dal quarto posto della scorsa stagione, strappato alla Lazio al fotofinish, per 'cercare di vincere tutte le partite' e dare alL'Inter il ruolo di antagonista della Juventus ...

Sassuolo-Inter - orario d’inizio e come vederla in tv. Le probabili formazioni : Un nuovo inizio per l’Inter di Luciano Spalletti: i nerazzurri aprono il loro campionato di Serie A al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Oggi, domenica 19 agosto in programma la prima giornata con Icardi e compagni che se la vedranno in casa del Sassuolo: fondamentale partire forte. Sfida complicata per i nerazzurri in uno stadio sempre caldo e contro una compagine sempre pericolosa come quella emiliana: il nuovo allenatore De Zerbi ha ...

Probabili Formazioni Sassuolo-Inter - Serie A - 19-08-2018 : Le Probabili Formazioni di Sassuolo-Inter, 1° Giornata Serie A, 19 Agosto 2018: Babacar in avanti per i neroverdi, assente Nainggolan a centrocampo per i nerazzurri. Il Sassuolo di De Zerbi vuole finalmente far esplodere Berardi, un talento mai sfruttato a pieno. Agirà nel tridente con Di Francesco e Babacar. Primo esordio ufficiale in campionato per l’Inter. Un avversario non proprio die più semplici per la truppa di Spalletti. Il ...

LIVE Sassuolo-Inter - prima giornata Serie A in DIRETTA : data - programma - orario d’inizio e tv. Come seguire la partita : Oggi domenica 19 agosto si gioca Sassuolo-Inter, match valido per la prima giornata della Serie A 2018-2019 di calcio. Esordio in campionato per i nerazzurri che puntano a lottare per lo scudetto visto il faraonico mercato di cui si sono resi protagonisti: i ragazzi di Spaletti questa sera partiranno favoriti contro i neroverdi che di fronte al proprio pubblico cercheranno di compiere un’impresa. L’Inter di Nainggolan e Icardi si ...

Serie A Sassuolo - De Zerbi : «Inter? Alla pari con la Juventus» : Sassuolo - "L'Inter inizia il campionato per giocarsi lo scudetto. Penso che sia Alla pari della Juventus . Ma noi faremo la nostra partita" . Il tecnico del Sassuolo , Roberto De Zerbi si prepara ...