Sassuolo-Inter 1-0 | Serie A 2018-2019 | shock nerazzurro | che crollo! Berardi e Boateng

Impresa Sassuolo nel segno di Berardi - battuta l'Inter all'esordio in campionato : Grande Impresa per il Sassuolo che all'esordio riesce a battere l' Inter , protagonista di un buon calciomercato e decisamente favorita sulla carta prima che le due squadre scendessero in campo. ...

Sassuolo - Inter 1-0 - il tabellino : Reti: al 27 pt Berardi , rigore, Ammonizioni: Miranda, Vecino, Rogerio, Duncan Recupero: nessuno nel primo tempo, 5 minuti nella ripresa cronaca della partita

Sassuolo-Inter - Berardi porta in vantaggio i neroverdi dal dischetto : ma il rigore è da… infarto [VIDEO] : L’attaccante del Sassuolo porta in vantaggio la propria squadra trasformando un calcio di rigore procurato da Di Francesco Sassuolo in vantaggio sull’Inter al Mapei Stadium, il gol porta la firma di Domenico Berardi, che trasforma un calcio di rigore procurato da Federico Di Francesco. Il giocatore neroverde sfugge via a Miranda che non può fare altro che abbatterlo in area di rigore, obbligando il direttore di gara a fischiare ...

Sassuolo-Inter 1-0 La Diretta Vantaggio di Berardi su rigore : Sassuolo ed Inter si affrontano al Mapei stadium per la prima giornata del campionato 2018/2019; gli emiliani si sono mossi bene in sede di calciomercato estivo, con l'innesto di giocatori di...

Sassuolo Inter 1-0 - il risultato in diretta LIVE : Sassuolo-Inter 1-0 26' rig. Berardi Sassuolo, 4-3-3, : Consigli; Lirola, Magnani, Ferrari, Rogerio; Bourabia, Magnanelli, Duncan; Berardi, Boateng, Di Francesco. Inter, 4-2-3-1, : Handanovic; D'...