Sassuolo - Inter 1-0 | Berardi punisce i nerazzurri su rigore

Serie A 2018-2019 - risultati prima giornata e classifica : crollo Inter col Sassuolo - vincono le altre big - ok SPAL e Cagliari : Serata con quattro partite valide per la prima giornata della Serie A 2018-2019. Oltre alla sconfitta dell’Inter sul campo del Sassuolo (decide Berardi su calcio di rigore), si sono materializzate due vittorie e un pareggio. L’Empoli ha sconfitto il Cagliari per 2-0: al 14′ Krunic insacca il cross deviato di Zajc, al 52′ il gol di Caputo che concretizza ancora l’invito di Zajc. La SPAL ha vinto il derby col Bologna ...

Sassuolo-Inter 1-0 - Serie A 2018-2019 : shock nerazzurro - che crollo! Berardi e Boateng trascinano i neroverdi : Esordio shock per l’Inter, sconfitta dal Sassuolo per 1-0 nel match valido per la prima giornata della Serie A 2018-2019. I nerazzurri volevano subito dare una prova di forza e legittimare la loro candidatura allo scudetto e invece sono crollati a Reggio Emilia contro la coriacea compagine di De Zerbi che ha disputato una partita di assoluto spessore tecnico. I ragazzi di Spalletti non sono mai riusciti a fare gioco, risultando confusi e ...

L'Inter inciampa sul Sassuolo : ko 1-0 - decide il rigore di Berardi : Il Sassuolo si conferma la bestia nera delL'Inter che come l'anno scorso perde per 1-0 al Mapei Stadium. L'anno scorso fu Falcinelli a regalare i tre punti ai neroverdi, mentre quest'anno ci ha pensato un rigore realizzato da Domenico Berardi. I nerazzurri sono apparsi impacciati e lenti a cospetto di un avversario che ha vinto con merito e che ha rischiato in più circostanze di raddoppiare. L'Inter ha qualche attenuante visto la mancanza dal ...

Nuova serie A - vecchia Inter : nerazzurri surclassati dal Sassuolo - se questa è l’anti-Juve… : Svogliata e senza idee, l’Inter cade al debutto contro il Sassuolo che sorride grazie al rigore realizzato da Berardi Se il mercato ha detto che l’Inter dovrebbe essere l’anti-Juventus, la prima giornata di campionato lo ha seccamente smentito. Lenti, svogliati e senza idee: gli uomini di Luciano Spalletti cadono sotto i colpi di un Sassuolo bello ed entusiasmante, che pare abbia già assimilato le idee di Roberto De ...

