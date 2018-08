San Giovanni Eudes Santo del giorno | il 19 agosto si celebra un uomo che diffuse il

La storia della Valle Cervo in mostra al Santuario di San Giovanni d'Andorno FOTOGALLERY : Sabato 4 agosto al Santuario di San Giovanni d'Andorno il pubblico affezionato, valligiano e non, ha partecipato all'inaugurazione delle nuove mostre che parlano di particolari aspetti della storia ...

Villa San Giovanni : ricco calendario di eventi e degustazioni dal 16 al 19 agosto : Un piccolo sforzo voluto per dare a cittadini e turisti la possibilità di assaporare le delizie della nostra terra e, allo stesso tempo, godere di spettacoli di cabaret e buona musica. Villa san ...

Forza Italia addio - anche Giovanni Toti e Giorgia Meloni penSano a un partito : Il centrodestra è morto eppure ogni giorno ha il suo nuovo modello di centrodestra, una pena manifesta per i leader di un' alleanza sfasciata dalla vittoria elettorale del 4 marzo e più ancora dallo ...

Estate a Villa San Giovanni : ad agosto un ricco calendario di eventi e degustazioni : Un piccolo sforzo voluto per dare a cittadini e turisti la possibilità di assaporare le delizie della nostra terra e, allo stesso tempo, godere di spettacoli di cabaret e buona musica.

Cesare De Michelis - funerali nella basilica di San Giovanni e Paolo : VENEZIA Vista l'alta partecipazione prevista ai funerali di Cesare De Michelis, la cerimonia funebre è stata spostata alla basilica dei Santi Giovanni e Paolo, a Castello 6363, sempre martedì 14 ...

Interventi di manutenzione da 30mila euro a San Giovanni Teatino : La giunta di San Giovanni Teatino, nell'ultima seduta ha approvato all'unanimità il progetto definitivo-esecutivo per lavori di straordinaria manutenzione nei plessi scolastici di largo Wojtyla, ...

Traffico - inferno sull’A2 Salerno-Reggio Calabria per le code dei traghetti dello Stretto di Messina : oltre 3 ore di attesa - chiuso lo svincolo di Villa San Giovanni : sull’A2 “Autostrada del Mediterraneo”, a causa delle difficoltà nelle operazioni di traghettamento sullo Stretto di Messina e in accordo con le linee operative predisposte di concerto con la Prefettura di Reggio Calabria, allo svincolo di Villa San Giovanni è stata decretata la fase di emergenza di terzo livello, con chiusura dello svincolo autostradale per i veicoli provenienti da nord. Attualmente, i tempi di attesa per imbarcarsi sono stimati ...

Bimbi arcobaleno : il secco "no" del sindaco di Sesto San Giovanni : "Un bambino deve avere una mamma e un papà", scrive il sindaco Roberto Di Stefano alla prima richiesta di trascrizione all'anagrafe cittadina di un bimbo di due madri donne. "La dicitura di genitore 1 e genitore 2 per me è inconcepibile"

San Giovanni in Marignano - compagnia Teatro Plautino termina gestione del 'Massari - bilancio positivo : Particolarmente felice la proposta di spettacoli per bambini e famiglie, che hanno colorato e mostrato un Teatro gremito nelle domeniche invernali». L'Assessore alla Cultura, Michela Bertuccioli ...

Bilancio positivo per la gestione del teatro 'Massari' di San Giovanni in Marignano : Particolarmente felice la proposta di spettacoli per bambini e famiglie, che hanno colorato e mostrato un teatro gremito nelle domeniche invernali.' L'Assessore alla Cultura, Michela Bertuccioli ...

Reggio Calabria : le Muse e il Centro Italiano Femminile di Motta San Giovanni insieme per 'Vietato Sognare' : Inoltre la protagonista nella sua conversazione parlerà dell'esperienza di essere stata figlia di minatore, della condizione di questo particolare mondo del lavoro e del contesto familiare ed ...

Bruno Vespa - la peSantissima indiscrezione su Giovanni Tria : 'Lui - a Giuseppe Conte...' : Come sottolinea Italia Oggi , Vespa sembra 'fare il tifo' per il ministro dell'Economia. Il conduttore Rai, infatti, ha recentemente affermato: 'Tria, Costituzione alla mano, ritiene di rispondere ...

Al nostro "Dottor Post" Giovanni Puglisi il titolo di Primario Emerito del San Camillo. Su HuffPost il suo blog di salute per aiutare i lettori : Il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera San Camillo-Forlanini di Roma ha conferito il titolo di Primario Emerito al dottor Giovanni Puglisi. Un riconoscimento di grande prestigio per il dottor Puglisi che la comunità di HuffPost ha avuto modo di conoscere attraverso il blog molto seguito "Dottor Post". Uno spazio di riflessione dedicato alle domande sulla salute degli utenti e a tanti argomenti: dalla nutrizione alla neurologia, ...

Santa Maria Capua Vetere. Giovanni Cepparulo morto fulminato : Tragedia a Santa Maria Capua Vetere (Caserta). Giovanni Cepparulo è morto fulminato dopo aver toccato un circuito elettrico che, probabilmente, fuoriusciva da un palo dell’illuminazione pubblica.--Il giovane di 25 anni, secondo quanto accertato dalla polizia, stava scavalcando il cancello di un’abitazione, forse per raggiungere una ragazza. A quel punto, dopo essere venuto a contatto con il palo, è rimasto fulminato morendo sul colpo.I ...