Roma | Monchi svela il futuro di Gonalons | ' Andrà in prestito al Siviglia'

Roma - Monchi : «Gonalons oggi al Siviglia. Olsen? Ci ha sorpresi» : Prima del match contro il Torino, il direttore sportivo della Roma, Monchi ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Sky Sport.

Roma - Gonalons al Siviglia. Monchi : "Domani le visite mediche" : Manca solo l'ufficialità ma Maxime Gonalons è un nuovo giocatore del Siviglia. Il ds Monchi, ai microfoni di SkySport, nel pre-partita di Torino-Roma, ne ha confermato la cessione tramite la formula ...

Calciomercato Roma - Monchi annuncia una cessione : Calciomercato Roma – La Roma è in campo per la gara di campionato contro il Torino, prima del match indicazioni di Monchi ai microfoni di Sky Sport: “Gonalons se tutto va bene andrà al Siviglia in prestito secco. Il giocatore sta andando oggi in Spagna e domani farà le visite mediche. Olsen? Sostituire Alisson non era facile, è uno dei cinque migliori portieri al mondo. Ma tra tante possibilità abbiamo scelto Olsen che ha ...

Roma - Monchi : 'Pastore può giocare in ogni ruolo. Sorpresi da Olsen' : Il direttore sportivo della Roma , Monchi , ha parlato ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dalla sfida contro il Torino : 'Gonalons al Siviglia? Se tutto va bene sarà un prestito secco. Il giocatore sta andando oggi in Spagna e domani farà le visite mediche'. SU PASTORE ...

Il ritorno del Parma e la rivoluzione Romana di Monchi. La domenica nel pallone : TORINO-ROMA , domenica ore 18, arbitro Di Bello di Brindisi, A proposito di campagne acquisti. Monchi ha rivoltato la Roma, garantendo soprattutto le seconde linee che mancavano in passato. Pastore è ...

Calciomercato Roma - Monchi sfoltisce la rosa : accordo con il Siviglia per la cessione di Gonalons : Il club giallorosso ha trovato l’accordo con il Siviglia per la cessione di Gonalons, in Spagna il mercato resterà aperto fino al 31 agosto Il mercato italiano ha chiuso ieri i battenti, ma in giro per l’Europa è ancora possibile fare acquisti. In Spagna, per esempio, il termine ultimo è fissato per il 31 agosto, dunque i club della Liga continuano a muoversi per rinforzare le proprie rose. Il Siviglia è pronto a fare la spesa ...

Roma - Monchi si promuove : 'La squadra è completa' : È come se si fosse tolto un peso: 'Avevo detto che avrei preso uno più forte di Malcom, ma non ho detto in quale ruolo. Bene, è arrivato. Nzonzi è più forte'. Nel giorno della presentazione del ...

Calciomercato Roma - Monchi soddisfatto del lavoro della società : “mai ricevuto un no da Pallotta” : Monchi tira le somme dei colpi messi a segno in questa sessione estiva di Calciomercato: le dichiarazioni del direttore sportivo della Roma “Questo è il mio secondo mercato estivo e devo dire che non ho mai ricevuto un no da Pallotta. A volte ci ho messo un minuto a convincerlo, a volte qualche ora e altre un giorno ma alla mi ha sempre detto sì”. Lo ha detto il direttore sportivo della Roma, Monchi, nel corso della conferenza ...

Calciomercato Roma - Monchi apre al prestito di Coric e Zaniolo : Non solo Nzonzi . Nella conferenza stampa di presentazione del nuovo centrocampista francese della Roma , è intervenuto anche il ds Monchi , che ha parlato con soddisfazione del mercato portato ...

Monchi : mercato Roma ok - quel che volevamo : Chi invece non ha bisogno di fare esperienza è Nzonzi, nazionale francese e neo campione del mondo, proveniente dal Siviglia dove ha giocato per 3 stagioni. "Ho deciso di lasciare la Spagna perché ...

Roma - Monchi : "Nzonzi più forte di Malcom. Rinforzo a destra? Siamo in tanti" : Nel giorno della presentazione del campione del mondo francese, Monchi tira fuori l'orgoglio: "Non Siamo una squadra che vende soltanto, Siamo la terza che ha speso di più. Non ho mai avuto un no ...

Roma - Monchi : 'Contento del mercato. Manca un esterno? Ne abbiamo già tanti' : Aveva detto che avreste preso un giocatore più forte 'Un campione del Mondo non le sembra uno più forte di Malcom? Non avevo specificato il ruolo e per me Nzonzi è più forte di Malcom. Quella di ...