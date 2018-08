Roma | Il Campidoglio presenta il Progetto ' Metropoli Resiliente' - Romait

Roma abbraccia Genova : nel giorno dei funerali - si spengono Colosseo - Trevi e Campidoglio : Sabato 18 agosto, nel giorno dei funerali di Stato per le vittime del crollo del ponte Morandi a Genova, le luci del Colosseo, di Fontana di Trevi e di Palazzo Senatorio rimarranno spente per un'ora dalle 22 alle 23 in segno di lutto. Annullati anche tutti gli spettacoli serali previsti domani all'Anfiteatro Flavio."Roma si stringe a Genova nella giornata di lutto nazionale di domani 18 agosto", fa sapere il Campidoglio, "Previsto lo spegnimento ...

Roma. Campidoglio - al via nuovi progetti per ampliare mappa ciclabili : Roma. Campidoglio, al via nuovi progetti per ampliare mappa ciclabili. Da Testaccio a Bocca della Verità, dal tunnel di Santa Bibiana fino a Stazione Tiburtina, da piazzale Ostiense a via dei Cerchi. Roma – Da Lungotevere Testaccio, a Bocca della Verità, da viale delle Milizie a Lungotevere delle Armi, dal tunnel di Santa Bibiana fino a Stazione Tiburtina, da piazzale Ostiense a via dei Cerchi. Questi sono alcuni dei nuovi collegamenti che ...

Roma. Campidoglio - concessione da Regione Lazio arrivata il 20 giugno : Roma. Campidoglio, concessione da Regione Lazio arrivata in uffici Roma Capitale il 20 giugno. Roma – “La concessione da parte della Regione Lazio per realizzare l’area Tiberis è arrivata agli uffici di Roma Capitale il 20 di giugno. Fino a quella data ci sono stati solo pareri e non atti formali. Nonostante ciò, il nostro impegno è stato massimo per realizzare l’area attrezzata che era stata promessa alla città” lo ...

Raggi - due anni da sindaca : 'Roma non è più ladrona. Salvini punta al Campidoglio? Gli piacerebbe' : 'Un bilancio di due anni alla guida di Roma? Sono stati molto intensi, abbiamo trovato una città devastata e ci siamo concentrati a rimettere a posto le cose...Stiamo ricostruendo la macchina e ora si ...

Roma : Concerti nei cimiteri - da Campidoglio idea per utilizzo culturale : Roma – I cimiteri capitolini come nuova location per i Concerti? Potrebbe essere un’idea, almeno per buona parte dei componenti della commissione congiunta Ambiente e Cultura che questa mattina si e’ riunita, su richiesta della consigliera pentastellata Monica Montella, sulla questione relativa alle visite guidate all’interno dei cimiteri di Roma. Le visite potrebbero riprendere da quest’anno magari con qualche ...

Caldo Roma - il Campidoglio : “Distribuite in centro 13 mila bottiglie di acqua” : In considerazione dell’ondata di calore prevista per oggi, mercoledì 8 agosto, la Protezione Civile di Roma Capitale ha disposto la distribuzione gratuita di circa 13.000 bottigliette di acqua, con particolare riguardo alle fasce di popolazione più a rischio come bambini, anziani e persone affette da patologie. Lo comunica, in una nota, il Campidoglio. I volontari della Protezione Civile, insieme ai giovani del Servizio Civile, saranno ...

Roma - false onlus nei locali comunali : inchiesta del Campidoglio su 400 immobili : A Montesacro in un ex rifugio antiaereo oggi c'è un'autorimessa che paga al Comune di Roma 99 euro l'anno di affitto, cioè 8 euro e 25 centesimi al mese. Dietro la stazione Termini un fabbricato è ...

Roma - spiaggia sul Tevere aperta con ok dei rom?/ Ultime notizie Tiberis - Campidoglio smentisce : "fake news" : Roma, spiaggia sul Tevere aperta con ok dei rom? Ultime notizie Tiberis: il Campidoglio smentisce tutto e replica, "è una fake news, nessuna trattativa"(Pubblicato il Mon, 06 Aug 2018 15:58:00 GMT)

Campidoglio : Mercati - 4 milioni in bilancio per le strutture di Roma : Manutenzione straordinaria e riqualificazione, prosegue il piano di rilancio dei Mercati capitolini. Cafarotti: “Investimenti e innovazione per la Roma che produce” Roma – Ammontano a 4 milioni di euro i fondi stanziati dall’Amministrazione di Roma Capitale in favore dei Mercati cittadini. L’assestamento generale di bilancio 2018-2020 prevede infatti il trasferimento dei fondi ai Municipi che ospitano i Mercati rionali, da destinare alla ...

Stadio della Roma : Campidoglio affida accertamenti a Politecnico di Torino : Roma- Il Campidoglio ha affidato al Politecnico di Torino gli accertamenti su tutto il lavoro svolto fin qui sullo Stadio della Roma ed entro la fine settembre, secondo quanto riferito dall’emittente Radio Radio, si conoscera’ l’esito di queste verifiche. La decisione scaturisce dalla volonta’ di Roma Capitale, gia’ annunciata dal sindaco Virginia Raggi subito dopo l’indagine della Procura di Roma che ha ...

La Lega sbarca a Roma - prima volta in Campidoglio : "Ma restiamo opposizione : Raggi pessima e marxista" : Nasce il gruppo della Lega in Campidoglio. A farne parte il consigliere Maurizio Politi, ex Fdi poi passato al Gruppo Misto. A presentare la novità, non proprio per caso nella Sala del Carroccio di Palazzo Senatorio, il coordinatore della Lega Lazio Francesco Zicchieri, il sottosegretario Claudio Durigon,gli ex FdI Federico Iadicicco e Fabrizio Santori, che spiega: "Nasceranno gruppi Lega anche in altri sette municipi, con un totale 11 ...

Effetto Lega a Roma - gruppo in Campidoglio e in sette municipi : ' Roma diventerà capitale della Lega, appena ci saranno le elezioni ' . Campidoglio, sala del Carroccio, nome evocativo e azzeccato per presentare le truppe di Salvini a Roma. Ovvero 11 consiglieri ...

Roma Multiservizi - 3000 lavoratori ancora a rischio. Campidoglio boccia la delibera sulla gara d’appalto dei servizi scolastici : Una bocciatura che mette a rischio i servizi scolastici Romani e restituisce incertezza a quasi 3.000 lavoratori. A meno che non venga “ignorata” dal Campidoglio. L’Organo di Revisione Economico-Finanziario del Campidoglio ha espresso parere non favorevole alla proposta di delibera capitolina che avrebbe dovuto dare il definitivo via libera alla gara a doppio oggetto da 475 milioni, per la scelta del nuovo socio privato della multiutility Roma ...