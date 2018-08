Roma | fa il bagno e muore in mare | possibile malore

Roma - bagno di folla a Ciampino per Nzonzi : ha firmato un contratto di 4 anni : Steven Nzonzi è un nuovo giocatore della Roma. Il centrocampista francese del Siviglia, classe 1988, è arrivato nella Capitale nel primo pomeriggio. Con un volo privato, è atterrato all'aeroporto di ...

Tiberis - apre la (ridicola) spiaggia di Roma : non c'è un bar e il bagno si fa... con una doccia : Apertura senza taglio del nastro per il "lido della capitale". Sindaca Raggi soddisfatta, ma il risultato non rispecchia le...

Ha un malore mentre fa il bagno : turista Romano annegato nel Teramano : Un turista romano di 80 anni, è annegato questa mattina nel tratto di mare all'altezza della spiaggia libera in prossimità dello chalet Il Canarino, nella zona sud di Tortoreto Lido, Teramo,. Secondo ...

Bagnoli - vertice a Roma. Il Ministro Lezzi ai bagnolesi : 'Voglio partire con i lavori' : Si è svolto oggi un vertice a Roma tra il Ministro per il Sud Barbara Lezzi e i rappresentanti , istituzioni e cittadini, bagnolesi. Durante l'incontro sono state ribadite quelle che, secondo i ...

Maiorca a Salvini - "persona non grata"/ Ultime notizie : "Meglio la Romagna!". Foto e bagno a Milano marittima : Maiorca a Salvini "Persona non gradita". Ultime notizie, arriva la replica del ministro dell'interno: "Chi se ne frega se non mi vogliono, le vacanze le faccio in Italia"(Pubblicato il Sat, 28 Jul 2018 19:56:00 GMT)

Cinema - bagno di folla per Verdone all’isola Tiberina : “Non sono un maestro - devo tutto a Roma” : Carlo Verdone ospite d’onore all’Isola di Roma, dove ha ricevuto il premio “miglior amico dell’isola del Cinema” consegnatogli dall’amministratore delegato e direttore generale di Groupama, Dominique Uzel. In tanti sono accorsi per acclamare l’attore e regista che da poco ha celebrato i 40 anni di carriera. Dopo la premiazione e un breve dibattito, al quale hanno partecipato anche Ilenia Pastorelli e ...

Bagno di folla per Lo Stato Sociale con Luca Carboni e The Jackal in Piazza del Popolo a Roma con Facile (video) : Grande accoglienza per Lo Stato Sociale con Luca Carboni in Piazza del Popolo a Roma per il Wind Summer Festival 2018 con Facile, il brano che la band ha inciso col cantautore bolognese. Per la prima volta Lo Stato Sociale ha calcato il palco della kermesse di Canale5, ospite della terza puntata dello show in onda il 19 luglio. "Abbiamo inciso un brano molto balneare con un amico" ha annunciato Lodo Guenzi sul palco di Piazza del Popolo ...

Gossip/ Aida Nizar si fa il bagno nella fontana di Piazza Navona a Roma (Video) : Nonostante il 'Grande Fratello 15' sia terminato da diverse settimane, l'ex gieffina Aida Nizar [VIDEO] continua a far parlare di sé. Circa un mese fa la quarantaduenne iberica è stata costretta a pagare una multa salata per aver fatto un bagno nella fontana di Trevi a Roma. La 'star dei reality' aveva documentato il tutto con un filmato pubblicato sui suoi profili social. Nel video si vedeva chiaramente l'intervento dei Vigli urbani che si sono ...

Achille Lauro - il rapper Romano a Ostia : bagno di folla da Camomilla : Achille Lauro, al secolo Lauro De Marinis, a Ostia per incontrare i fan e presentare l'ultimo album 'Pour l'amour'. All'appuntamento di venerdì pomeriggio da Camilla una folla di giovani e ...

Roma - estetista 26enne morta in una vasca da bagno di un hotel/ Ultime notizie Fratocchia - giallo sul decesso : Roma, estetista 26enne trovata morta in una vasca da bagno di un hotel: Ultime notizie, la vicenda ha avuto luogo a Fratocchie, il corpo senza vita è stato rinvenuto dal fidanzato(Pubblicato il Thu, 21 Jun 2018 23:36:00 GMT)

Roma - Nainggolan incontenibile : si filma in bagno a petto nudo mentre canta l'inno del Belgio : Dopo le dichiarazioni che hanno fatto discutere e la mancata convocazione al Mondiale in Russia, Radja Nainggolan ne combina un'altra delle sue: il Ninja sul suo account Instagram ha pubblicato un ...

Turista Romano muore mentre fa il bagno in Sardegna : Un Turista romano è morto mentre faceva il bagno in Sardegna. E' successo oggi pomeriggio sulla spiaggia La Caletta di Portoscuso, nel Sulcis: un 41enne di Roma è morto in acqua. Al momento non si sa ...