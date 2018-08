Roma | Biondo e i fans | il suo viaggio è un Dejavu

Biondo al Summer Festival vede tutta Roma dal suo Roof Garden : video da Piazza del Popolo : Biondo al Summer Festival porta Roof Garden . Non è quindi un caso che veda tutta Roma , dal momento che il pubblico presente in Piazza del Popolo è ogni anno più numeroso. Quest'anno, Biondo si è trovato dall'altra parte della barricata. Solo poco tempo fa, il giovanissimo artista era infatti parte del parterre che nel penultimo settimana di giugno affolla la Piazza Roma na all'ombra del Pincio. Ilary Blasi non ha potuto contenere ...

Roma - Omaggio a Raffaella Carrà : il caschetto biondo più famoso va in mostra : Tutti ad omaggiare il mito dell'eterna Raffa: ovvero Raffaella Maria Roberta Pelloni, in arte Carrà . L'inossidabile caschetto biondo adottato nei primi anni Settanta e quasi immutato troneggia nel ...

Nuove date instore di Biondo per Déja Vu - da Catanzaro a Roma : tutti gli eventi firma copie : Le date instore di Biondo sono in continuo aggiornamento. Il giovane talento di Amici di Maria De Filippi è pronto a tornare dal suo pubblico con una nuova serie di appuntamenti nei quali firmerà le copie di Déja Vu, disco che ha rilasciato dopo l'esperienza all'interno del talent e dal quale ha estratto Roof Garden. Proprio in queste ultime ore, il giovane artista Romano ha rilasciato il video del suo primo singolo, girato in una location ...