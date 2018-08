Ripresa del dialogo tra Stati Uniti e Cina | fiduciose le Borse asiatiche e Wall Street

Blastingnews

: #Genova, da una frattura all'altra del #PonteMorandi: la ripresa del ponte che non c'è più - repubblica : #Genova, da una frattura all'altra del #PonteMorandi: la ripresa del ponte che non c'è più - zaiapresidente : La flat tax resta per il Governo e per la ripresa la madre di tutte le battaglie. Inserita nell'ampio quadro della… - GenoaCFC : In silenzio per qualche minuto prima del via dell’allenamento di Ferragosto. Il torello di riscaldamento senza la s… -

(Di domenica 19 agosto 2018) TheJournal, il 16 agosto, ha pubblicato la notizia di una possibile attenuazione delle tensioni commerciali tra glie la. Ladel confronto dialettico, in piena guerra dei dazi, è prevista per il 21 e 22 agosto. Lariavviera' uncon la controparte americana nell'intento di risolvere il contenzioso in corso. Infatti, il 23 agosto entreranno in vigore i nuovi dazi, reciproci, all'import di beni. L'attuale guerra commerciale tra le due economie mondiali ha messo a dura prova VIDEO lecinesi dall'inizio del 2018 con il Composite della Borsa di Shanghai che ha raggiunto i livelli minimi in circa due anni e mezzo. Attenuazione delle tensioni commerciali traWang Shouwen, vice Ministro del Commercio in, coordinera' una delegazione a Washington dove incontrera' il sottosegretario al Tesoro per gli ...