Rimini | turisti pestati a sangue per un orologio

Picchiano a sangue coppia di turisti a Rimini : arrestati tre ragazzi - uno di loro ha appena 15 anni : Due ragazzi di 30 anni , residenti a Bologna e Faenza - in vacanza a Rimini per festeggiare un addio al celibato - sono stati picchiati a sangue mentre camminavano sul lungomare di Marina Centro....

