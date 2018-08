Riforma pensioni 2019 e assegni Inps | le opzioni allo studio sui tagli

Blastingnews

: Riformina pensioni colpisce donne in gran numero e rischia stop alla Corte Costituzionale per un risparmino di 300… - riotta : Riformina pensioni colpisce donne in gran numero e rischia stop alla Corte Costituzionale per un risparmino di 300… - ilfoglio_it : La proposta di legge presentata da Lega e M5s sulla riforma del sistema pensionistico rischia di essere un salasso… - af458zf : RT @dfgerry: Pensioni d'oro, stop alla riforma. Troppi tagli agli assegni del Nord - ?? Il disegno di legge giallo-verde sul ricalcolo dell… -

(Di lunedì 20 agosto 2018) Le ultime novita' sullead oggi 19 agosto 2018 vedono arrivare nuovi dati in merito al welfare ed in particolare all'erogazione degli assegno sociali a lavoratori e migranti. Emolumenti per i quali l'spende oltre 400 milioni di euro, per un importo medio annuo superiore alle 6mila euro. Nel frattempo prosegue anche il dibattito sulo aglielevati VIDEO, stante che al momento il Governo non sembra ancora aver trovato una soluzione di compromesso definitiva rispetto ai diversi meccanismi di calcolo che potrebbero essere applicati per decidere l'entita' delle trattenute.elevati, ecco le tre ipotesi d'intervento Tra gli interventi diprevidenziale promessi dal Governo ilo aglielevati sembra destinato ad andare incontro a non poche difficolta', visto che la discussione nelle ultime settimane è divenuta sempre più accesa. ...