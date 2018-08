Rally WRC Tanak vince in Germania | secondo successo di fila

Diretta / Rally Germania 2018 streaming video tv - classifica : problemi per Ogier - Tanak domina! (Mondiale Wrc) : Diretta Rally Germania 2018 info streaming video e tv. Il Mondiale Wrc 2018 fa tappa sulle strade in asfalto tedesche: orario e percorso (oggi sabato 18 agosto)(Pubblicato il Sat, 18 Aug 2018 19:00:00 GMT)

Diretta / Rally Germania 2018 streaming video e tv : in strada - si parte! (Mondiale Wrc - oggi 18 agosto) : Diretta Rally Germania 2018 info streaming video e tv. Il Mondiale Wrc 2018 fa tappa sulle strade in asfalto tedesche: orario e percorso ( oggi sabato 18 agosto) (Pubblicato il Sat, 18 Aug 2018 09:07:00 GMT)

WRC2 : buon avvio Scandola-Gaspari all’ADAC Rally : Ottimo inizio per Umberto Scandola al Rally di Germania, con il terzo posto tra gli iscritti al Mondiale WRC2 e nella top ten assoluta tra gli equipaggi ufficiali con le WRC Plus. Oggi, venerdì, la prima delle tre lunghe tappe per confermare il buon inizio nella sfida internazionale con la Škoda Fabia R5 del team […] L'articolo WRC2 : buon avvio Scandola-Gaspari all’ADAC Rally sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, ...

Rally WRC Germania - scatto Tanak dopo la super speciale iniziale : L'asfalto del Rally di Germania per il nono appuntamento del mondiale. La super speciale di apertura nel parco divertimenti di St. Wendel, 2,05 km, è andata a Ott Tanak , Toyota Yaris, per solo un ...

WRC : per Citroën ritorno all’asfalto con tre Rally in uno : Il rally di Germania, nono round della stagione, segna il ritorno all’asfalto, dopo quattro prove su sterrato. Breen-Scott Martin e Mads Ostberg-Torstein Eriksen del Citroën Total Abu Dhabi WRT, dovranno vedersela con tutta una serie di difficoltà, nella speranza di replicare la dinamica finlandese. L’efficacia su tre tipi di fondo diversi è la sfida che […] L'articolo WRC: per Citroën ritorno all’asfalto con tre rally in uno ...