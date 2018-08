Rainbow Six Siege | Maverick e Clash arrivano domani sul Technical Test Server

Rainbow Six Siege : Grim Sky - anteprima : L'estate volge rapidamente al termine, nonostante l'afa stia ancora tenendo impegnate gran parte delle capitali europee tranne quella francese, che in questi giorni è rinfrescata dall'arrivo delle formazioni eSport più importanti di Rainbow Six Siege che si affronteranno nell'ambito dei Six Major Paris 2018.Fatta eccezione per i Six Invitational, questa competizione è l'appuntamento eSport più prestigioso dell'anno per lo sparatutto tattico di ...

Rainbow Six Siege su Nintendo Switch? Arriva la risposta definitiva di Ubisoft : Ubisoft è una dei colossi dello sviluppo di videogiochi più attenda a diversificare la sua offerta. Propone una vasta pletora di giochi sia per PC che per PS4, Xbox One e Nintendo Switch. Tra questi troviamo Rainbow Six Siege, un grande successo costruito negli anni e che annovera ben 30 milioni di giocatori in tutto il mondo. La casa francese ha già pubblicato diversi titoli per Switch, come Mario + Rabbids: Kingdom Battle e di recente ...

Tutto su Rainbow Six Siege Operazione Grim Sky : Operatori - uscita - come cambiano le mappe e bilanciamenti : Rainbow Six Siege sta per entrare nella Stagione 3 dell'Anno 3, per ora chiamata Grim Sky. come da tradizione Ubisoft con la patch apporterà diversi bilanciamenti tra nerf e buff, anche se questa volta i cambiamenti non saranno così profondi come ci si aspetterebbe. Insieme a questi arriveranno come di consueto due nuovi Operatori e un'evoluzione delle mappe. Un nuovo Operatore per Rainbow Six Siege Emerge innanziTutto per Rainbow Six Siege ...

Guida Rainbow Six Siege - come usare al meglio gli Operatori : i GIGN : Terza puntata della nostra rubrica dedicata a Raibow Six Siege, lo sparatutto tattico sviluppato da Ubisoft che nel corso di una manciata d'anni è riuscito a ritagliarsi un ruolo di assoluto rilievo all'interno dell'ecosistema videoludico. Se nelle prime due puntate ci siamo concentrati rispettivamente sui SAS britannici e sugli FBI SWAT statunitensi, in questo nuovo episodio il nostro focus è tutto per i GIGN, il Groupe d'Intervention de la ...

Annunciato un weekend gratuito per Rainbow Six : Siege : Qualora vi interessasse il tipo di gioco offerto da Rainbow Six: Siege, si prospetta un'interessante occasione per provare il titolo senza alcuna spesa, riporta VG247.Ubisoft ha infatti indetto un weekend completamente gratuito in cui potremo dunque giocare a Rainbow Six: Siege gratis. Il periodo gratuito avrà inizio il 16 agosto e si protrarrà fino al 20 dello stesso mese.In parole povere sarà possibile scaricare il gioco e provare tutti i ...

Rainbow Six Siege : il primo trailer della stagione Grim Sky mostra la nuova Base di Hereford : La Base di Hereford è una delle mappe più amate dai giocatori di Rainbow Six Siege, apparsa per la prima volta nella lontanissima beta dello sparatutto tattico firmato da Ubisoft.All'inizio della scorsa stagione la Base era stata rimossa dalle playlist per subire un profondo rework, e si appresta a tornare nei server di Rainbow Six Siege con l'arrivo di Grim Sky, la nuova stagione che introdurrà inoltre due nuovi operatori al roster del gioco. ...

Rainbow Six Siege : Parigi ospiterà la più grande competizione mai organizzata : Se siete degli appassionati di Tom Clancy's Rainbow Six, che siate giocatori della domenica o amiate confrontarvi con giocatori di tutto il mondo, dovete sapere che la prossima settimana in Europa, per la precisione a Parigi, si terrà la più grande competizione mai vista per Rainbow Six Siege.Per tutti i dettagli dell'imperdibile evento riportiamo di seguito il comunicato ufficiale Ubisoft: Read more…

Rainbow Six : Parigi ospiterà la più grande competizione mai organizzata : Se siete degli appassionati di Tom Clancy's Rainbow Six, che siate giocatori della domenica o amiate confrontarvi con giocatori di tutto il mondo, dovete sapere che la prossima settimana in Europa, per la precisione a Parigi, si terrà la più grande competizione mai vista per Rainbow Six.Per tutti i dettagli dell'imperdibile evento riportiamo di seguito il comunicato ufficiale Ubisoft:Ubisoft® ha annunciato che i fan potranno assistere alla ...

Rainbow Six Siege : Primi dettagli sull’Operazione Grim Sky : Ubisoft annuncia ufficialmente l’arrivo dell’Operazione Grim Sky in Rainbow Six Siege, per inaugurare la Stagione 3 dell’anno 3 con reveal completo durante il Six Major di Parigi, a seguire i Primi dettagli. Operazione Grim Sky: I Primi dettagli diffusi da Ubisoft Operation Grim Sky includerà due nuovi operatori e la rivisitazione della mappa Base di Hereford. Il primo operatore è un difensore britannico, ...

Rainbow Six Siege Operazione Grim Sky - trapelano prime indiscrezioni : La terza stagione di Rainbow Six Siege è stata indubbiamente innovativa sotto numerosi punti di vista. L'inizio dell'anno ha infatti visto l'esordio all'interno dello sparatutto tattico targato Ubisoft della modalità PvE, mentre il prosieguo dell'anno ha portato al cospetto della folta community di giocatori gli attesi due nuovi operatori, gli italiani Alibi e Maestro. Abilità uniche assolutamente particolari quelle in possesso dei due agenti ...

Ubisoft pubblica la prima immagine della nuova stagione di Rainbow Six Siege : Solo qualche minuto fa, sui profili social di Ubisoft, il publisher ha condiviso la prima immagine della nuova stagione di Rainbow Six Siege, che oltre a renderne ufficiale il nome permette di avere un primo assaggio dei due nuovi operatori che saranno introdotti all'inizio dell'operazione.La stagione 3 dell'Anno 3 di Rainbow Six Siege si chiamerà Grim Sky, e vedrà aggiungersi al roster del gioco due operatori, uno di difesa e uno di attacco, ...

Guida Rainbow Six Siege - come usare al meglio gli Operatori : gli FBI SWAT : Prosegue il nostro viaggio all'interno di Rainbow Six Siege, lo sparatutto tattico sviluppato da Ubisoft e pubblicato sul finire del 2015, ma che negli ultimi tempi ha conosciuto una rinnovata e quasi insperata popolarità. Dopo aver approfondito nella prima puntata della nostra rubrica dedicata al gioco gli aspetti positivi e quelli negativi dei SAS inglesi, questa volta focalizzeremo le nostre attenzioni su uno dei corpi di polizia più ...

Soluzioni drastiche in Rainbow Six Siege per i furbetti - i piani di Ubisoft : Tanti e variegati sono i giocatori che quotidianamente approcciano a Rainbow Six Siege: lo sparatutto tattico targato Ubisoft conta infatti tra le proprie fila milioni e milioni di utenti, che nel corso dei quasi tre anni di permanenza del titolo sul mercato hanno rimpolpato una community quanto mai vasta. Ovviamente in una schiera tanto fitta di giocatori è impossibile non trovare le “pecore nere”, quei personaggi che cercano di trarre ...

Spunta Rainbow Six Patriots in un easter egg di Ghost Recon Wildlands - il gioco mai uscito : Ghost Recon Wildlands nasconde un easter egg dedicato a Rainbow Six Patriots, scovato nel crossover. Non è la prima volta che viene data vita ad una collaborazione tra Ghost Recon Wildlands e un altro titolo di Ubisoft. I giocatori più attenti infatti ricorderanno che già in passato Sam Fisher di Splinter Cell aveva fatto la sua comparsa in Ghost Recon Wildlands con una missione dedicata. Gameinformer solo di recente ha reso noto che è già ...