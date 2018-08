Radio DeeJay e Juventus | siglato l' accordo per la stagione 2018 19

Blastingnews

(Di domenica 19 agosto 2018) Storicotrae la. La nota emittentefonica nazionale, fondata nel 1982 da Claudio Cecchetto, entra per la prima volta nel calcio affiancando la regina del mondo del pallone in Italia. Il network di Via Massena trasmetterà lecronache degli incontri dei Campioni d’Italia in occasione delle sfide internazionali nella prossima Champions League. Si tratta di un sodalizio inedito per il mondo del football tricolore che testimonia la propensione del club della famiglia Agnelli a diventare una società tra le più importanti al Mondo puntando a rafforzarsi dal punto di vista dell’immagine e della comunicazione. Dopo l’avvento sui social, dove la squadra di mister Allegri vanta complessivamente quasi 60 milioni di followers tra Facebook, Twitter ed Instragram, si è deciso di affidarsi al canale più seguito dai giovani appassionati di musica in Italia con un ...