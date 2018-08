Prezzo e data di uscita in Tekken 7 di Anna Williams e Lei Wulong | nuovi video

Primi dettagli su OnePlus 6T : data di uscita anticipata e Prezzo (poco più alto) : Credete sia presto per parlare di OnePlus 6T? Francamente anche noi, ma non possiamo esimerci dal parlarvene visti i rumors che lo stanno investendo in questo periodo. Lo scorso anno il precedente OnePlus 5T fu presentato a cavallo del mese di novembre, cosa che è bene tenere a mente. Cosa ne direste se il prossimo top di gamma del produttore cinese venisse presentato con un leggero anticipo, magari già ad ottobre? Potrà sembrarvi strano, ...

Samsung Galaxy Note 9 : Prezzo - caratteristiche e data di uscita : Samsung ha svelato a New York il nuovo Samsung Galaxy Note 9, l’ultimo smartphone top di gamma col pennino. Un dispositivo che conferma la bontà della rivoluzione chiamata Infinity Display dello scorso anno e rilancia l’azione di Samsung in vista del prossimo anno, quello del decimo anniversario dal primo Galaxy, che potrebbe coincidere con una nuova rivoluzione dal punto di vista del design o delle caratteristiche tecniche… ...

Nuova Audi Q3 2018 - cosa sappiamo : news - Prezzo e data d’uscita : Di tutti i SUV della gamma Audi, la Q3 era quella che più aveva bisogno di essere aggiornata – la generazione attuale è sul mercato dal 2011 – e anche riposizionata, visto l’arrivo della Q2 alla base della gamma, da cui riprende le ampie possibilità di personalizzazione anche a livello di colorazioni esterne della carrozeria. Quindi ecco la Nuova Q3 che è più lunga di 10 cm, più sportiva e muscolosa, ma anche più spaziosa ...

Xiaomi Mi A2 : Prezzo - caratteristiche e data di uscita in Italia : Xiaomi continua a concentrarsi sull’Europa e lancia da Madrid il nuovo Xiaomi Mi A2, l’evoluzione di uno degli smartphone più amati dell’azienda cinese nel vecchio continente: quel Mi A1 studiato e realizzato insieme a Google e che ha reso famoso in tutto il mondo Android One, la versione “stock” del sistema operativo di Big G. “Il Mi A2 è un dispositivo che porterà la nostra partnership con Google a nuovi livelli, dopo il ...