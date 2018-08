Premier League | la diretta gol | i risultati live della seconda giornata

Premier League - che domenica per David Silva : un super gol per festeggiare la 'prima' del figlio Mateo : ... che a fine 2017 era nato prematuro di diverse settimane e aveva "combattuto per la vita", come raccontato pubblicamente dal campione del mondo 2010. La situazione si è fortunatamente risolta per il ...

La Premier League trema! Modella francese drogata e stuprata da un importante calciatore : scatta la denuncia : La Premier League trema a causa di una denuncia: Modella francese drogata e stuprata da un famoso calciatore, avviate le indagini Come un fulmine a ciel sereno, una denuncia scuote il mondo del calcio inglese. Neanche il tempo di iniziare che la Premier League è stata travolta da uno scandalo sessuale consumatosi a Londra. Secondo quanto si legge sul Daily Mail, una Modella francese avrebbe denunciato alla polizia di Parigi di essere stata ...

Video/ Chelsea Arsenal (3-2) : highlights e gol della partita (Premier League - 2^ giornata) : Video Chelsea Arsenal (risultato finale 3-2): highlights e gol della partita, valida nella seconda giornata della Premier leagye. A segno Pedro, Morata e Alonso per i Blues.(Pubblicato il Sun, 19 Aug 2018 10:48:00 GMT)

Pronostico Crystal Palace vs Liverpool - Premier League 20-8-2018 e Analisi : England Premier League 2018-2019, 2^ giornata, Analisi, probabili formazioni e Pronostico di Crystal Palace-Liverpool, lunedì 20 agosto 2018. Consigli per la tua scommessa vincente. Crystal Palace-Liverpool, lunedì 20 agosto. La seconda giornata di Premier League si conclude a Selhurst Park con il primo Monday Night della stagione. Analisi, probabili formazioni e Pronostico del match. Come arrivano Crystal Palace e Liverpool? Il Crystal Palace ...

Premier League - 2a giornata : Chelsea-Arsenal 3-2 - Sarri batte Emery e vola in testa con il Tottenham : Spettacolo a Londra, con il Chelsea che batte per 3-2 l'Arsenal nella seconda giornata di Premier League. Seconda vittoria consecutiva per gli uomini di Sarri, che vanno avanti con Pedro, 9', e Morata,...

Premier League - Chelsea-Arsenal 3-2 : Sarri vola con Alonso : Ruggisce lo Stamford Bridge. Lo fa per tre volte, ma solo l'ultima è quella buona. Merito di una partita dallo svolgimento imprevedibile. Il Chelsea esce meglio dai blocchi di partenza e, nel giro di ...

Premier League - Chelsea-Arsenal 3-2 : Sarri resta in vetta. Vince anche il Tottenham : LONDRA - Gol ed emozioni a Londra nel derby londinese tra Chelsea e Arsenal . Un derby che sorride a Maurizio Sarri, vittorioso con i suoi 'Blues' e - in attesa delle due squadre di Manchester e del ...

Premier League - 2a giornata : Tottenham e Bournemouth in testa a punteggio pieno : Gli 'Spurs' soffrono ma battono 3-1 il Fulham, in testa anche il Bournemouth che passa 2-1 in casa del West Ham

Premier League - Cardiff-Newcastle derby omozigote tra i gemelli Murphy : Due gemelli identici in campo, ma con due maglie diverse, per scrivere un altro pezzetto di storia della Premier League. È accaduto oggi a Cardiff, dove la squadra locale affrontava il Newcastle, ...

Premier League - Mourinho attacca il Manchester City : Josè Mourinho, allenatore del Manchester United. Afp "Si può fare un documentario fantastico rispettando gli altri. D'altronde anche se sei un club ricco e compri i migliori giocatori al mondo, la classe non si compra e il Manchester City lo ha dimostrato chiaramente". José Mourinho non le ha mandate a dire agli storici rivali. Il motivo? Questa volta non riguarda il campo. Nel ...

Premier League - solo 0-0 tra Cardiff e Newcastle : Finisce 0-0 Cardiff-Newcastle United match valido per la seconda giornata di Premier League. Decisivo nei minuti di recupero dell'incontro disputato al Cardiff City Stadium il rigore per il Newcastle ...

Premier League : la diretta gol - i risultati live della seconda giornata : 203 Sky Sport Football, Già giocata CARDIFF-NEWCASTLE 0-0 Fin troppo aggressiva e con poche occasioni da una parte e dall'altra la sfida tra Cardiff e Newcastle, caratterizzata però da una fase di ...