Precipita con l' ultraleggero a Polcenigo | grave il pilota

Ciclismo - grave incidente alla Firenze-Viareggio : Michael Antonelli Precipita in un burrone - il corridore in gravi condizioni : grave incidente per Michael Antonelli, il ciclista classe 1999 è ricoverato presso il reparto di terapia intensiva all’ospedale di Careggi a Firenze Michael Antonelli stava correndo la Firenze-Viareggio questa mattina quando, in una curva in discesa a tutta velocità, è caduto in un burrone. Il corridore sammarinese, classe 1999, è finito in un precipizio insieme ad altri corridori all’altezza di Limestre, sull’Appennino ...

Bergamo - Precipita con il parapendio sul Pizzo Coca : 34enne muore sul colpo : L'incidente sul versante est. L'uomo ha perso il controllo per motivi ancora da accertare. Il decesso sul colpo

Davide Capello - il portiere vivo per miracolo : 'Io - Precipitato con l'auto. Sembrava un film' : La sua macchina viaggiava sulla A10 verso il centro di Genova ed improvvisamente è venuta giù assieme al ponte: dopo un attimo si è ritrovato tra le macerie e, incastrato tra le lamiere, dopo aver ...

L’affaire degli account fake contro Mattarella Precipita sul M5s : Roma. “Ma non è che sono stati quelli della Casaleggio Associati?”. La domanda se la fanno, in Transatlantico, i deputati del Movimento cinque stelle. Ed è una domanda legittima adesso che la polizia postale ha individuato in Milano il luogo da cui, nella notte tra il 27 e il 28 maggio, si attivavan

L'affaire degli account fake contro Mattarella Precipita sul M5s : La sera di domenica 27 maggio fu Pietro Dettori, l'ex dipendente della Casaleggio Associati insufflato nei palazzi della politica romana, a chiudere Di Maio in una stanzetta del palazzo dei gruppi di ...

Sanremo - turista tedesca Precipitata da dirupo/ Arrestato il tunisino che era con lei : Il caso della turista tedesca in vacanza a Sanremo precipitata da un dirupo insieme a un tunisino, adesso accusato di omicidio volontario. La giovane sta ancora lottando per la vita (Pubblicato il Fri, 03 Aug 2018 12:54:00 GMT)

Messico : Precipita aereo con 103 persone a bordo - tutti sopravvissuti : Un aereo di linea è precipitato a Durango, in Messico, poco dopo il decollo dall’aeroporto Guadalupe Victoria, circa 900 chilometri a Nord della capitale: a bordo vi erano 103 persone tra passeggeri e membri dell’equipaggio, tutte sopravvissute all’incidente. Il comandante è riuscito a compiere un atterraggio di fortuna Ha del miracoloso l’esito dell’atterraggio di fortuna compiuto dal comandante dell’aereo, Carlos Meyran: tutte le persone a ...

Albissola - tir Precipita da cavalcavia/ Incidente A10 - ultime notizie : ferito il conducente - traffico in tilt : Albissola, tragedia sfiorata: tir sbanda e precipita da cavalcavia A10. ultime notizie e immagini choc: travolta un'auto sottostante, camionista vivo per miracolo(Pubblicato il Mon, 30 Jul 2018 15:31:00 GMT)

Tragedia in montagna : 35enne muore Precipitando con il parapendio : Un uomo di 35 anni è morto dopo un tremendo schianto con il parapendio e un volo da oltre 150 metri d'altezza. L'incidente è accaduto a Vigezzo e per l'uomo non c'è stato nulla da fare, nonostante i tempestivi soccorsi. Altro incidente con il parapendio è avvenuto nel modenese: un sessantenne ha sbagliato manovra e si è schiantato e al momento è ricoverato in ospedale in gravi condizioni.Continua a leggere

