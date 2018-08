Ponte Genova | sull' autostrada il sangue di mio figlio | mi hanno fatto pagare il

Crollo Ponte Genova : la polizia postale indaga su ondata di tweet anomali : La polizia postale starebbe eseguendo accertamenti per risalire a quanto accaduto il 14 agosto, subito dopo il Crollo di ponte Morandi a Genova, quando per alcune ore ci sarebbe stato un traffico di tweet “anomalo” generato da Messico, Mali e Oman: lo riporta il Messaggero. L’ipotesi è che possa essersi trattato di troll impiegati per una qualche operazione, come mettere in circolazione fake news o per orientare le ...

Crollo Ponte Genova : sentiti i primi testimoni - al via la catalogazione delle macerie : Nell’ambito dell’indagine sul Crollo del ponte avvenuto a Genova lo scorso 14 agosto, costato la vita a 43 persone, la squadra mobile di Genova sta ascoltando in queste ore i primi testimoni, circa una decina: si indaga per omicidio colposo plurimo, disastro colposo e attentato colposo alla sicurezza dei trasporti. Ad essere sentite sono state alcune persone che si trovavano nell’area e che potrebbero fornire indicazioni utili ...

Crollo Ponte Genova : la graduatoria degli sfollati decisa da un algoritmo : “I tecnici informatici del Comune hanno lavorato anche di notte per costruire le formule necessarie” per elaborare un algoritmo che consentirà di decidere chi, tra gli sfollati di ponte Morandi a Genova, avrà per primo diritto a una nuova abitazione: lo ha reso noto l’assessore comunale al Bilancio Pietro Piciocchi. “La graduatoria e’ stata elaborata con un sistema di punteggi che ha consentito di privilegiare ...

Crollo Genova - i vigili del fuoco proseguono ispezione area Ponte : Roma, 19 ago., askanews, - Terminate nella notte le operazioni di recupero dei corpi senza vita degli ultimi tre dispersi, i vigili del fuoco proseguono nell'ispezione dell'area del ponte Morandi 'per ...

COZZI : "GENOVA - LO STATO HA ABDICATO SU CONTROLLO"/ Crollo Ponte - Autostrade : caos per revoca concessione : Procuratore Genova, "STATO ha ABDICATO al controllo, principio sbagliato". Critica a privatizzazione: caso revoca concessioni Autostrade dopo il Crollo del ponte Morandi

Genova - periti al lavoro tra i resti del Ponte. Il pm : 'Lo stato ha abdicato a funzione controllo' : Consulenti della procura e tecnici del Ministero delle Infrastrutture hanno iniziato questa mattina ispezioni e analisi degli elementi crollati per stabilire le cause del crollo del viadotto Morandi ...

Genova - lo diceva pure Morandi (nel '79) : "Il mio Ponte si sta corrodendo" : Anche Riccardo Morandi, progettista e autore del ponte che porta (portava) il suo nome, si era convinto che qualcosa, forse, non andava. Tanto che nel 1979, venti anni dopo la costruzione del viadotto che sormontava la città ligure, sosteneva che occorresse intervenire per rinforzarlo."Penso che prima o poi, e forse già tra pochi anni, sarà necessario ricorrere a un trattamento per la rimozione di ogni traccia di ruggine sui rinforzi esposti per ...

GENOVA - AUTOSTRADE NON SI SCUSA : "CROLLO Ponte? NON RESPONSABILI"/ Video Castellucci : "fondo per le vittime" : Crollo ponte Morandi a GENOVA, Conte avvia iter per la revoca delle concessioni ad AUTOSTRADE per l'Italia: ultime notizie, scontro Governo-Benetton. Castellucci, "in 8 mesi nuovo ponte"

Crollo Ponte di Genova - il ministro Salvini scatta un selfie con una ragazza durante i funerali di Stato : è polemica : Polemiche al termine dei funerali di Stato organizzati per le vittime del Crollo del ponte Morandi a Genova. In particolare, a scatenare il battage mediatico è Stato un selfie con il minnistro dell'Interno Matteo Salvini scattato da una ragazza al termine della funzione in chiesa. Nella foto, diffusa sui sociale dal rapprer Francesco Di Gesù, in arte Frankie Hi-Nrg, si vede Salvini che guarda nell'obiettivo di uno smarphone accanto a una donna. ...

Crollo Ponte Genova - geologi : “Urge un piano straordinario di manutenzione - monitoraggio e messa in sicurezza delle opere e del territorio” : “I recenti eventi sismici e alluvionali, uniti alla tragedia del Crollo del ponte “Morandi” di Genova del 14 agosto scorso, hanno riproposto – semmai ve ne fosse bisogno – la necessità e l’urgenza di avviare una svolta culturale in Italia, attraverso l’adozione di un piano straordinario di prevenzione dei rischi per la messa in sicurezza del territorio e delle opere, basato sulla conoscenza delle caratteristiche dei ...

Crollo Ponte Genova - Morandi nel 1979 : "corrosione - va protetto"/ Ultime notizie - 43 morti : Conte "ok fondi" : Genova, trovata un'altra auto: morti sono 43. Ultime notizie Crollo ponte Morandi, trovati tutti i dispersi: ieri i funerali di stato, domani la consegna delle prime case agli sfollati

Domani saranno consegnati i nuovi alloggi a 45 famiglie sfollate dopo il crollo del Ponte Morandi di Genova : Nel pomeriggio di Domani, lunedì 20 agosto, i primi sfollati in seguito al crollo del ponte Morandi, il 14 agosto a Genova, entreranno nei loro nuovi alloggi. Si tratta infatti di persone le cui precedenti abitazioni saranno demolite, perché molto The post Domani saranno consegnati i nuovi alloggi a 45 famiglie sfollate dopo il crollo del ponte Morandi di Genova appeared first on Il Post.

Genova - già nel 1979 Morandi avvertiva : 'Ruggine e corrosione - tra pochi anni serviranno trattamenti di protezione del Ponte' : 'Penso che prima o poi, e forse già tra pochi anni, sarà necessario ricorrere a un trattamento per la rimozione di ogni traccia di ruggine sui rinforzi esposti, con iniezioni di resine epossidiche ...

Ponte Morandi Genova - Conte : "Subito le case agli sfollati" : Le vittime sono 43. I Vigili del fuoco ancora al lavoro per mettere in sicurezza l'area. Il premier: "Il governo è con la città"