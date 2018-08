Ponte crollato a Genova | il progettista Morandi lanciò un allarme corrosione

Ponte Morandi - in mille per ultimo saluto alla famiglia di Pinerolo. La vicesindaco : “Con il Ponte è crollato un pezzo di fiducia” : Più di un migliaio di persone hanno partecipato sabato a Pinerolo (Torino) ai funerali di Claudia Possetti, 47 anni, dei figli Manuele e Camilla Bellasio, di 16 e 12 anni, e del marito Andrea Vittone, 49 anni, morti a Genova nel crollo del viadotto Morandi. Il rito è stato celebrato nel Duomo dal vescovo, Derio Olivero. I familiari non avevano voluto i funerali di Stato. Era presente il vicesindaco di Pinerolo, Francesca Costarelli, con altri ...

Ponte crollato : morti sono 43 : E’ salito ieri in serata a 43 il numero delle vittime che hanno perso la vita nel corso del crollo del Ponte Morandi, sull’ A10, a Genova Sampierdarena, avvenuto nella tarda mattinata di martedì 14 agosto. E’ deceduto poco prima delle 18:00, al San Martino di Genova, uno dei feriti gravi. Si tratta di Marian Rosca, camionista 36enne di origine albanese che come scrive il Secolo, negli attimi successivi alla tragedia fu già inserito per errore ...

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : i funerali di Stato - i morti del Ponte crollato (19 agosto 2018) : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: il giorno dei funerali di Stato. Mezzo miliardo per la ricostruzione. Maduro al contrattacco. E' tornata la Serie A di calcio. (19 agosto 2018).(Pubblicato il Sun, 19 Aug 2018 05:20:00 GMT)

Ponte crollato - Bagnasco : squarcio nel cuore - ma Genova non si arrende : Ponte crollato, Bagnasco: squarcio nel cuore, ma Genova non si arrende L'arcivescovo della città, ai funerali solenni per le vittime del crollo: l'anima del popolo genovese "continuerà a lottare", nonostante uno "squarcio nel cuore". E su quanto accaduto ha precisato: giustizia doverosa, ma non cancellerà ...

Ponte crollato - Genova si ferma nel giorno dei funerali solenni : Ponte crollato, Genova si ferma nel giorno dei funerali solenni Esequie per 19 vittime della strage: molte famiglie hanno infatti scelto la cerimonia privata. Presente anche Sergio Mattarella, che prima ha visitato i feriti e l'area del cedimento. Il cardinal Bagnasco: città ferita, squarciato il suo cuore - ...

Genova - trovato ultimo disperso : 43 morti/ Ultime notizie Ponte Morandi crollato : governo stanzia 28 milioni : Genova, trovata un'altra auto: morti sono 41. Ultime notizie crollo Ponte Morandi, ancora due dispersi: oggi, sabato 18 agosto 2018, i funerali di Stato(Pubblicato il Sat, 18 Aug 2018 22:18:00 GMT)

Crollo Genova - imam : crollato il Ponte ma non quello umano : Roma, 18 ago., askanews, - La presenza della comunità islamica genovese ai funerali celebrati questa mattina dal cardinale Angelo Bagnasco, sovuta alla presenza tra le vittime di due cittadini ...

Ponte crollato - Bagnasco : squarcio nel cuore - ma Genova non si arrende : Ponte crollato, Bagnasco: squarcio nel cuore, ma Genova non si arrende L'arcivescovo della città, ai funerali solenni per le vittime del crollo: l'anima del popolo genovese "continuerà a lottare", nonostante uno "squarcio nel cuore". E su quanto accaduto ha precisato: giustizia doverosa, ma non cancellerà ...

Ponte crollato - Genova si ferma : è il giorno dei funerali solenni : Ponte crollato, Genova si ferma: è il giorno dei funerali solenni Esequie per 19 vittime della strage: molte famiglie hanno infatti scelto la cerimonia privata. Presente anche Sergio Mattarella, che prima ha visitato i feriti e l'area del cedimento. Il cardinal Bagnasco: città ferita, squarciato il suo cuore - ...

Ponte crollato - Genova si ferma : è il giorno del lutto e del dolore : Ponte crollato, Genova si ferma: è il giorno del lutto e del dolore Funerali solenni per 19 vittime della strage: molte famiglie hanno infatti scelto le esequie private. Presente alla cerimonia anche Sergio Mattarella, dopo una visita all'area del cedimento e ai feriti. A celebrare le esequie, il cardinal Bagnasco - ...

Cristian - Dawna e la loro figlia Crystal sono le ultime vittime del Ponte crollato a Genova : La famiglia di Novara era partita la vigilia di Ferragosto per raggiungere l'Isola d'Elba. Il fratello di Cristian Cecala...

Genova - si aggrava il bilancio : trovate altre vittime tra le macerie del Ponte crollato : Si continua a scavare, a cercare tra le macerie del ponte crollato a Genova. Mentre iniziano i funerali di Stato si spegne...

Ponte crollato - famiglia di Oleggio trovata morta : erano gli ultimi dispersi piemontesi : Cristian Cecala, la moglie Dawna Munroe e la loro bambina Kristal, di 9 anni, sotto le macerie nella loro Hyundai. Si attende il riconoscimento ufficiale

Ponte crollato - il governo contro Autostrade : «Avviata procedura per lo stop della concessione» : ROMA - «Oggi il governo, tramite la competente Direzione del Ministero delle Infrastrutture, ha formalmente inoltrato a "Autostrade per l'Italia" la lettera di contestazione che...