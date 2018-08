Perché l’Italia non fa sbarcare i 177 migranti soccorsi dalla Diciotti

Ponte Morandi - Perché l’Italia decise di privatizzare. La vera storia di una tragedia assurda : Il crollo del Ponte Morandi a Genova è una catastrofe da terzo mondo, impensabile nella terza economia di Eurolandia o in una nazione che far parte del G7. Eppure è successo. Quei cadaveri seppelliti sotto le macerie di un Ponte che doveva essere antisismico, ma guarda caso non lo era, che avrebbe dovuto essere ricostruito, ma non è stato fatto e così via, confermano ciò che da decenni ci rifiutiamo di sentire: che il nostro è un Paese corrotto, ...

Daisy Osakue in finale agli Europei di atletica - Perché tutta l’Italia deve tifare per lei : Sabato prossimo Daisy Osakue sarà di nuovo in pedana per la finale del lancio del disco agli Europei di atletica di Berlino. La 22enne torinese della Sisport ha rischiato di non partecipare alle gare per un uovo tiratole da un'auto in corsa che le aveva causato lesioni all'occhio sinistro. "In quel lancio ci sono mesi e mesi di allenamento, rabbia e felicità. Sono felicissima non mi importa quello che è successo prima, ora si guarda solo avanti ...

Così l’Italia si è fatta superare da Spagna e Grecia : Perché è fallito il modello Gallipoli I vip che resistono : foto : Prezzi alti, scarsi servizi, imprese improvvisate: l’unico obiettivo è «tutto e subito». Così declina «l’Ibiza d’Italia»

Così l’Italia si è fatta superare da Spagna e Grecia : Perché è fallito il modello Gallipoli I vip che resistono : foto : Prezzi alti, scarsi servizi, imprese improvvisate: l’unico obiettivo è «tutto e subito». Così declina «l’Ibiza d’Italia»

Perché l’Italia è il mercato che cresce di più per Flixbus : (Foto: Flixbus) Flixbus, la compagnia di pullman low cost che percorre le strade di tutta Europa è in Italia ormai da tre anni. Risale al luglio del 2015 il primo viaggio (da Milano a Venezia) per uno dei veicoli dell’azienda tedesca. Che ora festeggia questo anniversario con “oltre 10 milioni di persone trasportate, più di 300 città collegate e 1.500 posti di lavoro creati”, spiega Andrea Incondi, direttore generale del gruppo ...

Immigrati : il rapporto costi-benefici è positivo per l’Italia. Ecco Perché : Il presidente dell’Inps Tito Boeri ha ribadito l’importanza del contributo dei lavoratori Immigrati regolari per mantenere in equilibrio il sistema previdenziale. Una conferma del saldo in attivo per le “casse” italiane arriva anche dallo studio della Fondazione Leone Moressa: i dati riferiti all’anno di imposta 2015, elaborati con due differenti metodi di calcolo, portano a un risultato positivo tra 2,1 e 2,8 miliardi di euro ...

Immigrati : il rapporto costi-benefici è positivo per l’Italia. Ecco Perché : Il presidente dell’Inps Tito Boeri ha ribadito l’importanza del contributo dei lavoratori Immigrati regolari per mantenere in equilibrio il sistema previdenziale. Una conferma del saldo in attivo per le “casse” italiane arriva anche dallo studio della Fondazione Leone Moressa: i dati riferiti all’anno di imposta 2015, elaborati con due differenti metodi di calcolo, portano a un risultato positivo tra 2,1 e 2,8 miliardi di euro ...

Caso migranti - governo Merkel in bilico Perché questa crisi non aiuta l’Italia : Il ministro boccia la politica della cancelliera e chiede la linea dura. Poi offre il suo addio anche alla Csu (che per ora lo rifiuta). La Cdu invece sostiene la leader: «Respingimenti unilaterali sarebbero un segnale sbagliato»

Perché l’Italia deve dotarsi in fretta di un piano sull’intelligenza artificiale : Paul Daugherty durante il Meet the media guru 2018 a Milano Foto: Ufficio stampa I tetri scenari alla Black Mirror restano prerogativa del mondo della fantasia. Gli esseri umani non finiranno presto sotto il ricatto perpetuo dei robot, come la brillante serie televisiva firmata Netflix ha preconizzato. Piuttosto, la collaborazione con le macchine dotate di intelligenza artificiale potrà portare dritto dritto verso “la terza ondata della ...

Perché lo sciopero dei controllori di volo a Marsiglia interessa l’Italia : Sabato 30 giugno e domenica primo luglio gli addetti al controllo dei voli a Marsiglia hanno indetto uno sciopero, supportato dall’Unsa-Icna, la maggiore sigla sindacale della categoria che ha però chiesto alle compagnie di volo di escludere la rotta ma di non cancellare i voli. Una situazione che può generare ritardi fino a 45 minuti e che costerà la cancellazione di diversi voli, soprattutto delle compagnie low cost che usano l’hub ...

Non solo Aquarius : Perché l’Italia dovrebbe studiare il caso della Spagna : La scorsa settimana, dopo un G7 non senza sorprese, il leitmotiv che ha attraversato l'Europa è stata la vicenda della nave Aquarius e dei suoi 629 passeggeri ai quali l'Italia ha negato l'accesso alle proprie coste. Nonostante il tentativo di alcuni sindaci di provare a rompere con la linea dura imposta dal Ministro dell'Interno, a intervenire è stata alla fine la Spagna, predisponendo allo sbarco il porto di Valencia. Ad emergere ...

Ceta - Perché con il no dell’Italia salterebbe l’accordo Ue-Canada : Il destino dell’accordo commerciale tra Ue e Canada è nelle mani dell’Italia. L’annuncio del ministro delle Politiche agricole, Gian Marco Centinaio, di non voler ratificare il Ceta così com’è, rischia di bloccarne l’entrata in vigore...

Migranti e asilo - ecco Perché Malta ha fatto più dell’Italia : Foto LaPresse – Carmelo Imbesi “Non possiamo accogliere tutti. Sono troppi“. Sono solo alcune delle frasi utilizzate da chi sostiene la linea della fermezza inaugurata dal ministro dell’Interno Matteo Salvini con la decisione di chiudere i porti alla nave Aquarius. Imbarcazione dell’ong Sos Méditerranée che ora affiderà i 629 Migranti a bordo alla Marina italiana. Che a sua volta li porterà verso Valencia, in Spagna. Ma è ...