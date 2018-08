Paura a Sulmona - fulmine spezza albero in piazza Capograssi : L'Aquila - Paura a Sulmona per un grosso albero spezzato in due da un fulmine e caduto su strada e marciapiede in pieno centro. È accaduto nel primo pomeriggio di ieri, durante un forte temporale, in piazza Capograssi. L'albero adornava l'aiuola dedicata al giurista peligno Giuseppe Capograssi. Nessun danno a persone e cose, ma in tanti hanno telefonato ai Vigili del fuoco per segnalare l'accaduto e altre situazioni di ...