Parma-Udinese 2 | 2 - Rimonta bianconera al ' Tardini'

Parma-Udinese 2-2 : pagelle e tabellino : Parma-Udinese, 1ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Parma-Udinese 2-2 : gol di Inglese - Barillà - De Paul e Fofana : Dall'esaltazione alla delusione per un pareggio che ha quasi il sapore della sconfitta. Il Parma, per 65', è padrone del match che le fa riassaporare la serie A. Poi il black out e la rimonta dell'...

Parma-Udinese 2-2 - le pagelle di CalcioWeb : 1/9 Francesca Soli/LaPresse ...

Parma-Udinese 2-2 : risultato e cronaca in diretta live : Parma-Udinese, 1ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Parma-Udinese - gol capolavoro di Roberto Inglese : tutti in piedi al Tardini [VIDEO] : L’attaccante arrivato dal Napoli sblocca il risultato al Tardini, regalando il vantaggio agli emiliani con un sinistro secco che non lascia scampo a Scuffet Il filtrante di Di Gaudio che arriva perfetto, Inglese lo controlla e scarica in porta un sinistro secco che non lascia scampo a Scuffet. E’ questo il racconto del gol del Parma, in vantaggio all’intervallo sull’Udinese. Non poteva che essere l’ex Napoli a ...

Gol Inglese - delirio Parma : la squadra di D’Aversa in vantaggio contro l’Udinese [VIDEO] : GOL Inglese – Si sta giocando la prima giornata del massimo campionato di Serie A, primi 45 minuti che hanno già regalato grosse emozioni e colpi di scena. In campo anche Parma ed Udinese, la squadra di D’Aversa in vantaggio nei minuti finale del primo tempo, il marcatore è stato Inglese, grande colpo degli ultimi giorni di calciomercato. Tifosi in delirio, il Parma in vantaggio. Gol Inglese ?????? ????????: ( ????? 1 × 0 ...

Parma-Udinese - le formazioni ufficiali : Parma-Udinese, le formazioni ufficiali – Si gioca la prima giornata del campionato di Serie A, continua il programma dopo la gara tra Torino e Roma. Una gara che promette spettacolo è sicuramente quella tra Parma ed Udinese, la squadra di D’Aversa si è rinforzata tantissimo mente dubbi sulle strategie del club bianconero. Ecco le formazioni ufficiali e le scelte dei due allenatori. Parma-Udinese, le formazioni ufficiali Parma: ...