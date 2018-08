Parma-Udinese 2-2 | il tabellino

Diretta / Parma Udinese (risultato finale 2-2) streaming video Dazn : da Troost-Ekong a Stulac - i volti nuovi : Diretta Parma Udinese, streaming video Dazn: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. I ducali ritrovano la Serie A dopo quattro anni: avversari al Tardini i nuovi friulani(Pubblicato il Sun, 19 Aug 2018 23:35:00 GMT)

Vittorie di Empoli e Spal - pari tra Parma e Udinese : Nella prima giornata di serie A importante successo della Spal in casa del Bologna di Filippo Inzaghi, grazie ad un gran tiro dalla distanza di Kurtic ad una ventina di minuti dalla fine. Padroni di ...

Parma-Udinese 2 : 2 - Rimonta bianconera al 'Tardini' : Andare sotto per 2 a 0 sul terreno di una squadra che giocherà fino alla fine per salvarsi è da sprovveduti, raddrizzare l'inerzia della partita e rimetterla sul pari, avendo pure l'occasione per ...

Parma-Udinese 2-2 : gol di Inglese - Barillà - De Paul e Fofana : Dall'esaltazione alla delusione per un pareggio che ha quasi il sapore della sconfitta. Il Parma, per 65', è padrone del match che le fa riassaporare la serie A. Poi il black out e la rimonta dell'...

Parma-Udinese - gol capolavoro di Roberto Inglese : tutti in piedi al Tardini [VIDEO] : L’attaccante arrivato dal Napoli sblocca il risultato al Tardini, regalando il vantaggio agli emiliani con un sinistro secco che non lascia scampo a Scuffet Il filtrante di Di Gaudio che arriva perfetto, Inglese lo controlla e scarica in porta un sinistro secco che non lascia scampo a Scuffet. E’ questo il racconto del gol del Parma, in vantaggio all’intervallo sull’Udinese. Non poteva che essere l’ex Napoli a ...

Gol Inglese - delirio Parma : la squadra di D’Aversa in vantaggio contro l’Udinese [VIDEO] : GOL Inglese – Si sta giocando la prima giornata del massimo campionato di Serie A, primi 45 minuti che hanno già regalato grosse emozioni e colpi di scena. In campo anche Parma ed Udinese, la squadra di D’Aversa in vantaggio nei minuti finale del primo tempo, il marcatore è stato Inglese, grande colpo degli ultimi giorni di calciomercato. Tifosi in delirio, il Parma in vantaggio. Gol Inglese ?????? ????????: ( ????? 1 × 0 ...