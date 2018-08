Palermo Rifiuti pericolosi Pubblicato bando assegnazione servizio rimozione e smaltimento

Rifiuti : sequestrato impianto abusivo di gestione a Palermo : sequestrato nel quartiere Zisa di Palermo un impianto abusivo di gestione di Rifiuti pericolosi e non, denunciando in stato di liberta' quattro soggetti in concorso tra loro, accusati di gestione ...

Materassi - divani - frigoriferi : Palermo invasa dai rifiuti ingombranti : Da via dell'Airone a Falsomiele a via Sammuzzo in zona porto, passando per via San Filippo fino a giungere in via Montepellegrino, proprio di fronte al mercato ortofrutticolo, la situazione è la stessa in tutta Palermo...