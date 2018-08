Paese alla fame E Maduro alza di 34 volte il salario minimo

Crolla la lira in Turchia - Erdogan : Manovre contro il nostro Paese - ma noi abbiamo Allah : Il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, denuncia "campagne" internazionali volte a colpire il suo Paese e invita i suoi cittadini a non farsi prendere dal panico per il crollo della lira sui mercati valutari. "Non dimenticate che se loro hanno i dollari, noi abbiamo la nostra gente, il nostro diritto, il nostro Allah", ha sottolineato. Secondo Bloomberg, la lira turca ha toccato un nuovo minimo storico e in avvio ha perso fino al 13,5% sul ...

Crolla la lira in Turchia - Erdogan : "In corso campagne contro il nostro Paese - ma noi abbiamo Allah" : Il presidente turco invita i suoi cittadini a non farsi prendere dal panico per il crollo della lira sui mercati valutari: "Se loro hanno i dollari, noi abbiamo il nostro Allah"

Incidente Foggia - Salvini : 'Lotta alla mafia Paese per Paese' : "Questo è un problema di mafia". Matteo Salvini lo ha detto in riferimento all'Incidente di Foggia, in cui sono morti 12 braccianti stranieri. "Qui c'è una criminalità mafiosa che contrasterò paese ...

Migranti. Mattarella : “Nessun Paese è immune dalla violazione della dignità umana” : E’ un’amara constatazione quella del Capo dello Stato Sergio Mattarella. “Ogni giorno migliaia di persone pongono a rischio la propria

Piogge torrenziali in Malesia : allagamenti in diverse parti del Paese : Piogge torrenziali stanno determinando allagamenti in diverse parti della Malesia: tra le aree più colpite numerose località dell’isola di Penang (Bayan Baru, Dhoby Ghaut e Jalan Dato Keramat). Le intense precipitazioni hanno anche causato pesanti disagi nella Valle di Klang. Un miglioramento delle condizioni meteo si sta registrando questa mattina. L'articolo Piogge torrenziali in Malesia: allagamenti in diverse parti del Paese sembra ...

Il costo di avere un Paese governato dalla cultura del No : C’entra la Tav, c’entra la Tap, c’entra la cultura del No, c’entra anche la Rai. Il 3 maggio del 2018, appena tre mesi fa, un’importante società di consulenza americana, la A.T. Kearney, presenta il suo rapporto annuale relativo ai paesi al mondo più attrattivi per i capitali stranieri. In quella cl

Conte : con Salini e Foa alla Rai rilanciamo la principale industria culturale del Paese : "Per la Rai abbiamo fatto le nostre scelte. Con Fabrizio Salini e Marcello Foa garantiamo il rilancio della principale industria culturale del Paese". Lo scrive il presidente del Consiglio,Giuseppe Conte,su Twitter.

Legionella - 3 morti in 3 giorni : un Paese in preda alla psicosi : La bara di legno chiaro è lì, in mezzo alla navata della chiesa di San Nazaro e Celso. Dentro c'è Eden Stocchi, che era campata fino a 94 anni attraversando i secoli e le fatiche, ammazzata in una ...

Berlusconi : Marchionne mi sarebbe piaciuto alla guida del Paese : Roma – “Con Sergio Marchionne l’Italia perde non soltanto il piu’ brillante dei suoi manager, ma una delle figure simbolo del nostro Paese”. Lo dice Silvio Berlusconi. “Ha rappresentato l’Italia migliore- aggiunge-: quella operosa e concreta, seria e preparata, dotata di visione e capace di guardare al futuro. Un’Italia che non ha paura della competizione, sa affrontarla e vincerla grazie alla ...

Morto Sergio Marchionne - Silvio Berlusconi : “Mi sarebbe piaciuto vederlo alla guida del Paese - avrebbe ridato dignità alla politica” : Il messaggio di cordoglio di Silvio Berlusconi: "Dissi una volta, senza avvertirlo prima - e non me ne sono mai pentito - che mi sarebbe piaciuto vederlo alla guida del nostro Paese. Lo penso ancora: le caratteristiche di una persona straordinaria come Marchionne, la competenza, la preparazione, la capacità dimostrata di ottenere risultati importanti, sarebbero state preziose - se fosse stato disponibile - per ridare dignità alla ...

Marchionne - messaggi di vicinanza dalla politica : ha onorato il Paese - : Tante le personalità, da Mattarella a Di Maio fino a Renzi e Berlusconi, che hanno parlato dell'ex amministratore delegato di Fca, ricoverato a Zurigo in gravi condizioni dopo un intervento chirurgico

Migranti - Fico : “Sarò sempre dalla parte degli ultimi del Paese e tenderò la mano a tutti” : “Non posso non andare nei luoghi dove c’è la maggiore sofferenza. Per le persone definite ‘ultime’ nel Paese io ci sarò sempre. tenderò sempre la mano a tutti, perché nella mia vita mi è stata sempre tesa una mano quando sono stato in difFicoltà”. Così, durante la cerimonia del Ventaglio, il presidente della Camera, Roberto Fico, si pronuncia sul suo mandato, in riferimento al problema dei più deboli e degli ...

Usa - tornata dalla madre la bimba il cui pianto ha commosso il Paese : Una bimba di sei anni di El Salvador , separata dalla sua famiglia alla frontiera fra Stati Uniti e Messico e il cui pianto, registrato e diffuso dai media americani, aveva colpito l'opinione pubblica,...