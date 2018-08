eurogamer

: Overwatch: weekend gratuito a partire dal 23 agosto su tutte le piattaforme #Overwatch - Eurogamer_it : Overwatch: weekend gratuito a partire dal 23 agosto su tutte le piattaforme #Overwatch - Mr_Chip2 : RT @OverwatchIT: Il prossimo weekend gli eroi giocano GRATUITAMENTE! Tagga i tuoi amici e gioca a Overwatch gratuitamente su PC, PlayStati… - OverwatchIT : Il prossimo weekend gli eroi giocano GRATUITAMENTE! Tagga i tuoi amici e gioca a Overwatch gratuitamente su PC, Pl… -

(Di domenica 19 agosto 2018)sarà giocabile per tutto ildella prossima settimana, adal 23, ci ricorda VG247.Il periodo di prova gratuita del gioco dunque si terrà dal 23 al 27, periodo che non è altro che ildella Gamescom 2018. I giocatori PC, PS4 e Xbox One potranno dunque scaricare e giocare gratuitamente al gioco con il roste completo di 28 eroi e 18 mappe, inclusa modalità come Quick Play, Partite Personalizzate e Arcade. I giocatori potranno anche vincere oggetti stagionali come parte dell'evento Giochi Estivi, il quale termina il 30. Naturalmente al termine del periodo di prova sarà possibile acquistare il gioco per poter continuare a giocare senza perdere i progressi e salvataggi fatti nel periodo di prova.Read more…