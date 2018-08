Niente gregge all' ex bandito Matteo Boe

ansa

(Di domenica 19 agosto 2018) ANSA, - ROMA, 19 AGO - Non ci sarà "sa paradura", l'arcaico gesto di solidarietà del mondo pastorale sardo, per l'exBoe, condannato tra l'altro per il sequestro del piccolo Farouk Kassam, tornato l'anno scorso in libertà dopo aver trascorso 25 anni dietro le sbarre. ...