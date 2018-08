NBA | una festa in suo onore | perché i Sioux rendono omaggio a Kyrie Irving

Scritte naziste a Spezia svelano una rete di mercenari per la guerra nel DoNBAss : La Spezia, 1 agosto 2018 - Reclutavano mercenari di estrema destra per la guerra nel Donbass e sono stati scoperti dopo una ricerca tra i contatti di due studenti. L'inchiesta è partita due anni fa, ...

NBA Fan Zone a Milano l’8 e il 9 settembre : ospite d’eccezione una ex stella del basket USA : L’8 e il 9 settembre a Milano ci sarà la NBA Fan Zone: l’evento ha l’obiettivo di ricreare l’atmosfera unica di un match NBA e avrà come ospite una ex stella del basket USA La National basketball Association (NBA) ha annunciato che una ex stella NBA visiterà l’iconica Piazza Duomo di Milano durante l’NBA Fan Zone, in programma l’8 e il 9 settembre. La Fan Zone ha l’obiettivo di ricreare l’atmosfera unica di un match NBA, ...

NBA - Jaylen Brown a lezione da McGrady : una bomba pronta ad esplodere : Jaylen Brown a lezione da Tracy McGrady, un maestro che potrà esaltare ulteriormente le qualità del talento dei Celtics Jaylen Brown ha già impressionato tutti nella passata stagione ai Celtics. In una stagione ricca di infortuni per Boston, lui e Tatum hanno preso per mano la squadra portandola sino alla finale di conference ad Est. Adesso però Jaylen Brown è atteso ad un nuovo step verso l’alto e per rispettare tali attese, ...

NBA – Curry e quella frecciatina a LeBron James : “Lakers? Sarà ancora una volta costretto a batterci” : LeBron James ai Lakers alza, maggiormente, il livello della Western Conference, ma Steph Curry non ha paura: la squadra da battere è sempre Golden State L’arrivo di LeBron James ai Lakers ha aumentato ancora di più la qualità della Western Conference. La franchigia giallo-viola ha ottenuto lo status di contender, per la sola presenza del numero 23, ma la folta schiera di pretendenti alla successione al trono degli Warriors è più ...

NBA – Coach Walton pazzo di LeBron James : “sarà una stagione assurda. Spoelstra mi ha consigliato di…” : Coach Walton dovrà gestire un campione come LeBron James ai Lakers, con tutti gli onori e gli oneri del caso: ma la sfida non lo spaventa L’arrivo di LeBron James ha regalato grande euforia all’ambiente Lakers. Dopo anni di buio, legati al rebuilding e alla preparazione dell’era post Kobe Bryant, a Los Angeles si respira un’aria diversa, quella di una squadra tornata a recitare il ruolo di contender per ...

Mercato NBA – Lillard fa chiarezza e ammette : “addio ai Portland Blazers? Mi ha dato fastidio una cosa…” : Damian Lillard ha fatto chiarezza sulle voci di Mercato che parlano di un suo possibile addio ai Portland Blazers: la stella della squadra ha assicurato la sua permanenza, togliendosi però qualche sassolino dalla scarpa Nelle ultime ore, i tifosi dei Portland Trail Blazers hanno vissuto momenti di grande apprensione. I più recenti rumor di Mercato, parlano di un possibile addio di Damian Lillard, stella della squadra, destinato alla corte ...

NBA – Kobe Bryant elogia l’operato di Magic Johnson come gm : “i Lakers dovrebbero fargli una seconda statua” : Kobe Bryant ha elogiato il lavoro di Magic Johnson come gm dei Lakers: secondo il ‘Black Mamba’, dopo l’arrivo di LeBron, l’ex playmaker giallo-viola meriterebbe una seconda statua Magic Johnson è una vera e propria leggenda vivente nella storia dei Los Angeles Lakers. L’ex playmaker giallo-viola, che ad L.A. ha regalato 5 titoli, è tornato nella figura di gm provando a riportare i Lakers ai fasti del passato. ...

Mercato NBA – Ancora una notte di fuoco : DeMarcus Cousins ai Golden State Warriors : Dopo LeBron James è il turno di DeMarcus Cousins: contratto di un anno con i Golden State Warriors Dopo la decisione di LeBron James, che sarà un giocatore del Los Angeles Lakers, arriva un’altra notizia di fuoco dal Mercato Nba. DeMarcus Cousins ha deciso il suo futuro: firmato un contratto di un anno con i campioni in carica, i Golden State Warriors. Un contratto, secondo ESPN, di un anno da 5.3 milioni di dollari che ha lasciato ...

LeBron James ai Lakers - ma i tifosi dei Cavs danno una lezione all’NBA - non bruciano la sua maglia - anzi… [VIDEO] : LeBron James rimarrà per sempre nei cuori dei tifosi dei Cleveland Cavs, niente maglie bruciate e manifestazioni contro il King-- LeBron James ai Lakers, questa la notizia della notte che anima la free agency NBA. Sappiamo tutti dell’usanza poco elegante di alcuni tifosi di bruciare le divise dei propri beniamini dopo una decisione non gradita. Stavolta però, con il King LeBron, a Cleveland è andata un po’ diversamente, con un ...

NBA - l’allenamento di Tatum è mostruoso : il fenomeno dei Celtics è diventato una “macchina” [VIDEO] : Jayson Tatum ha impressionato tutti per la sua maturità nella prima stagione ai Celtics, ma sta continuando a migliorare… Jayson Tatum è stato “quasi” il Rookie of the year dell’ultima stagione, alle spalle di un super Simmons, ma il suo impatto sull’NBA è stato ugualmente clamoroso. I Boston Celtics, privi di Hayward e Irving, sono andati avanti nei playoff sino alla finale di conference anche grazie alle sue ...

Mercato NBA – Gortat ai Clippers libera DeAndre Jordan - ma con una trade : ecco la franchigia interessata : L’arrivo di Gortat ai Clippers favorisce l’addio di DeAndre Jordan: il centro sfrutterà la player option nel suo contratto per favorire una trade che non lasci i losangelini a mani vuote Ieri notte i Los Angeles Clippers hanno spedito Austin Rivers ai Wizards in cambio di Marcin Gortat. Il centro polacco dà il via libera per l’addio di DeAndre Jordan. Visti i buoni rapporti che Jordan ha con Doc Rivers e il front office dei Clipper, il cestista ...

Mercato NBA - tutti i free agent a caccia di una squadra : Dal 1 luglio saranno i nomi più chiacchierati, discussi e coinvolti dalle tante squadre NBA che andranno a caccia di una scossa in arrivo dal Mercato. Ecco l'elenco completo dei giocatori più ...

Draft NBA 2018 – Il segreto dietro l’operazione Doncic : ecco perchè i Mavericks hanno fatto una furbata : Il segreto dietro lo scambio Hawks-Mavericks che ha portato Luka Doncic a Dallas: la mossa di Mark Cuban potrebbe rivelarsi molto furba sul lungo periodo Luka Doncic è stato una delle stelle più attese del Draft NBA. Il giovane playmaker sloveno è stato prima selezionato dagli Atlanta Hawks e successivamente scambiato con i Dallas Mavericks in cambio di Trae Young e una scelta del primo giro. A tal proposito, l’inserimento della pick ha ...