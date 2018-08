Nave Vespucci torna a casa dell' ammiraglio Horatio Nelson

Marina Militare : Nave Vespucci in sosta ad Amburgo fino al 20 agosto : Ieri la nave Scuola Amerigo Vespucci della Marina Militare è arrivata nel porto di Amburgo (Germania), dove rimarrà fino al giorno 20 agosto per la quarta tappa della Campagna d’Istruzione 2018. A bordo della “nave più bella del Mondo” i 125 allievi dell’Accademia Navale di Livorno hanno avvicendato a inizio luglio gli allievi Volontari in Ferma Prefissata Quadriennale (VFP4) della Scuola Sottufficiali di La Maddalena. ...