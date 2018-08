Napoli | non solo risse e mercatini del falso | al Vasto torna anche il contrabbando

Napoli - Ancelotti è mister esordio : al debutto non perde mai : Il Napoli è rientrato ieri notte, con un treno charter, da Roma e ha messo in valigia i primi tre punti stagionali grazie alla rimonta compiuta contro la Lazio all'Olimpico. Il risultato ha ...

Lazio-Napoli 1-2 : non basta Immobile - ritorno vincente per Ancelotti : A BREVE IL SERVIZIO COMPLETO LEGGI LA CRONACA LE FORMAZIONI: LAZIO: Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Marusic, Parolo, Badelj, Milinkovic, Caceres; Luis Alberto; Immobile NAPOLI: Karnezis; Hjsaj, ...

Serie A 2018-2019 - Lazio-Napoli 1-2 : Milik e Insigne decidono all’Olimpico. Non basta Immobile ai biancocelesti : Vittoria in rimonta per il Napoli nel secondo anticipo della prima giornata del campionato di calcio di Serie A 2018-2019. I partenopei si sono imposti 2-1 grazie alle reti di Arkadiusz Milik al 45+2′ (primo tempo) e di Lorenzo Insigne al 59′. Ciro Immobile aveva portato in vantaggio inizialmente i padroni di casa al 25′ con una splendida marcatura. Il ritorno di Carlo Ancelotti, dopo 9 anni, in Serie A è positivo e così i ...

Il Napoli vince ma non convince - la Lazio fa anche peggio : il big match fra le deluse del calciomercato è un flop : Esordio con vittoria per Ancelotti alla guida di un Napoli che risente ancora del ‘Sarrismo’: la Lazio passa in vantaggio ma poi si scioglie e perde in rimonta. Il primo big match della Serie A è un flop Dopo l’esordio col brivido della Juventus, vittoriosa contro il Chievo grazie al gol di Bernardeschi nel finale, tocca al Napoli rispondere al primo allungo stagionale dei bianconeri. Risposta che arriva, ma senza convincere. Se il ...

Lazio-Napoli 1-2 : non basta Immobile - ritorno vincente per Ancelotti : Comincia con una sconfitta il campionato della Lazio. I biancocelesti, nonostante la magia di Immobile nel primo tempo, si sono inchinati al nuovo Napoli di Ancelotti che ha ribaltato il match con le...

Lazio-Napoli - all'Olimpico non si tifa : 'Vicini alle vittime di Genova' : La solidarietà prima del calcio. Lazio-Napoli si gioca in un clima surreale. Le tifoserie all'Olimpico non cantano dopo il crollo del ponte Morandi. 'Vicini alle vittime di Genova! Irr' è scritto su ...

Lazio-Napoli - all'Olimpico non si tifa : 'Vicini alle vittime di Genova' : La solidarietà prima del calcio. Lazio-Napoli si gioca in un clima surreale. Le tifoserie all'Olimpico non cantano dopo il crollo del ponte Morandi. 'Vicini alle vittime di Genova! Irr' è scritto su ...

Genova non si arrende - i funerali delle vittime del crollo del ponte Morandi. Bandiere a mezz'asta anche a Napoli. I funerali del camionista ... : Genova è nello sguardo del mondo, in un grande abbraccio di commozione, di affetto e di attesa'. 'Il viadotto ha continuato Bagnasco è crollato: esso, com'è noto, non era solo un pezzo importante di ...

Napoli - Carlo Ancelotti/ Il tecnico degli azzurri non è deluso dal mercato di De Laurentiis : Napoli, Carlo Ancelotti: “Non voglio stravolgere questo gruppo, saremo competitivi ovunque”. La conferenza stampa del tecnico del club partenopeo in vista della sfida contro la Lazio(Pubblicato il Fri, 17 Aug 2018 20:11:00 GMT)

Calciomercato - il pagellone di CalcioWeb : Roma e Juventus da 9 - 5 e Napoli da non sottovalutare - bene Milan ed Inter - il Torino è una grande sorpresa : Si è concluso il Calciomercato, la finestra estiva ha regalato grosse emozioni e colpi di scena, adesso ‘parola’ al campo con l’ormai immediato esordio. Una squadra che si è mossa assolutamente bene è la Juventus di Massimiliano Allegri che ha chiuso il colpo Cristiano Ronaldo, il più forte calciatore al mondo, dubbi invece sull’operazione con il Milan e con la doppia cessione di Higuain e Caldara. Super il mercato ...

Napoli - Carlo Ancelotti/ “Non voglio stravolgere questo gruppo - saremo competitivi ovunque” : Napoli, Carlo Ancelotti: “Non voglio stravolgere questo gruppo, saremo competitivi ovunque”. La conferenza stampa del tecnico del club partenopeo in vista della sfida contro la Lazio(Pubblicato il Fri, 17 Aug 2018 13:52:00 GMT)

Lazio-Napoli - la prima di Ancelotti : «Emozionante tornare dopo 9 anni - non mi stanco mai di vincere» : La prima volta di Carlo Ancelotti. Il nuovo allenatore del Napoli, da martedì a lavoro a Castel Volturno, incontra la stampa nel rinovato centro tecnico azzurro a poche ore dall?esordio...

Raid nella sede Fdi a Napoli - rubati pc e documenti : «Ma non ci fermeranno» : Saccheggiata la sede di Fratelli d?Italia a Pianura, che è anche segreteria politica del consigliere comunale di Napoli Andrea Santoro e del vicecoordinatore regionale Pietro...

Napoli - De Laurentiis shock - sospetti sulla Roma : “non può disputare la Champions - il vero proprietario è quello del Liverpool” : Il presidente del Napoli De Laurentiis è come al solito scatenato, il numero azzurro parla della squadra di Carlo Ancelotti ma nel mirino sono finite alcune dichiarazioni shock sulla Roma in un’intervista ai microfoni del ‘Corriere dello Sport’: “io sono un sostenitore di Ancelotti, non gli metto ansia, so che avrà bisogno di tempo ma che i tifosi smaniano, vogliono vincere: vogliamo vincere anche noi ma servirà ...