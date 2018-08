MotoGp | Ciabatti e quella ‘strana’ speranza | “vorrei che Lorenzo si adattasse subito alla

sportfair

(Di domenica 19 agosto 2018) Presente ai test di Misano, il direttore sportivo della Ducati ha parlato del futuro di Jorge, auspicando che si adatti in frettaHonda Giornata di test per Ducati, Yamaha e Aprilia a Misano. I tre team sono scesi in pista per mettere a punto alcune novità da portare in pistaripresa del Mondiale, fissata per il 26 agosto a Silverstone. Tutti i piloti ufficiali in pista, con il team di Borgo Panigale che sfrutta l’assenza di Marquez per acquisire informazioni in vista del Gran Premio che si terrà su questo tracciato ad inizio settembre. AFP/LaPresse Presente nel paddock anche Paolo, soffermatosi sull’attuale situazione di classifica: “questo è un test di preparazione in vista del Gran Premio, non stiamo provando nulla di nuovo. C’è anche Michele Pirro con noi in pista, che parteciperàgara di settembre. Lo scorso anno siamo ...