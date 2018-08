MotoGp | Albesiano spiega lo sfogo di Redding e crede in Iannone | “con lui l’Aprilia

sportfair

: RT @corsedimoto: MOTOGP - Anche l'Aprilia oggi in pista a Misano per uscire dalla grave crisi. Il direttore tecnico Romano Albesiano interv… - motomatters : RT @corsedimoto: MOTOGP - Anche l'Aprilia oggi in pista a Misano per uscire dalla grave crisi. Il direttore tecnico Romano Albesiano interv… - FormulaPassion : Il team manager dell'#Aprilia #MotoGP esprime grande soddisfazione per l'arrivo di #Iannone - corsedimoto : MOTOGP - Anche l'Aprilia oggi in pista a Misano per uscire dalla grave crisi. Il direttore tecnico Romano Albesiano… -

(Di domenica 19 agosto 2018) Romanotira le somme di una stagione deludente per l’Aprilia in, il direttore tecnico pensa già all’anno prossimo con AndreaStagione deludente per l’Aprilia inLa casa motoristica con in sella Alexis Espargarò e Scott, nell’ultimo appuntamento del Motomondiale, ha mostrato tutti i suoi deficit in tema di gomme ed elettronica, finendo con entrambi i suoi piloti fuori dalla zona punti. In vista della prossima stagione, però, il team italiano si sta attrezzando per fare meglio. Tra le altre novità, quella di maggior rilievo, è il colpo di mercato che ha visto la scuderia veneziana far firmare un contratto ad Andrea, pronto a darci dentro nel 2019. A questo proposito, dalle pagine di ‘Gazzetta dello Sport’, spuntano le parole del direttore tecnico e team manager dell’Aprilia, Romano ...